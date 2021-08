Shi Tingmao si conferma la regina dell’individuale dai tre metri. La campionessa cinese conquista la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e bissa quello conquistato già cinque anni fa a Rio. Shi Tingmao ripete anche la doppietta da un’edizione dei Giochi all’altra, visto che si è messa al collo sia quest’anno che nel 2016 l’oro anche nel sincro.

Un successo annunciato, visto il dominio della cinese tra preliminari e semifinale. Concorrenza sbaragliata anche in finale, con Shi Tingmao che ha ottenuto un punteggio totale di 383.50, oltre quaranta punti in più di tutte le sue avversarie. Una gara a parte per la campionessa olimpica, che ha conquistato nei cinque tuffi sempre un valore uguale o superiore ai 75 punti, tenendo un rendimento inarrivabile per tutte le altre.

Tokyo 2020 I tuffi a Tokyo 2020: partecipanti, gare e calendario 28/01/2021 A 13:11

Seconda posizione per la connazionale Wang Han con 348.75 punti. E’ arrivato l’argento per la cinese, che ha dovuto comunque lottare con l’americana Krysta Palmer, straordinaria medaglia di bronzo (343.75), a soli cinque punti di distacco da un argento che avrebbe avuto del clamoroso.

Quarta posizione per la malese Sabri Mas (326.15) davanti all’olandese Inge Jansen (311.05). Enorme delusione per la canadese Jennifer Abel, che sembrava certa di potersi mettere la medaglia al collo e che invece ha chiuso solamente ottava (297.45) al termine di una finale davvero molto deludente (39 punti con il doppio e mezzo rovesciato).

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Tuffi

Tokyo 2020 ETERNA SHI TINGMAO: STORICO BIS D'ORO, RIVIVI IL TUFFO FINALE 3 ORE FA