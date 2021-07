Eguagliano il miglior risultato della storia per l’Italia nel sincro da tre metri Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che chiudono sesto come Tocci-Chiarabini a Rio ma è un sesto posto senza troppi sorrisi quello che accompagna la finale forse più attesa per la spedizione azzurra a Tokyo. Gli azzurri sono stati ad un soffio dal podio dopo quattro tuffi e, con il quadruplo e mezzo, coefficiente 3.8 inserito in quinta rotazione, avrebbero potuto dare l’impulso giusto alla loro gara per issarsi fino al terzo posto. Invece all’appello mancano tanti punti (una ventina?) in quella esecuzione e diversi punti anche in quella successiva.

Vince la Cina, come da pronostico, con uno spettacolare tuffo finale da 99 punti e con un punteggio totale di 467.82, secondo posto per gli Stati Uniti, protagonisti di una gara solida e all’insegna della continuità, con 444.36, bronzo per la Germania (decisivi gli 85 punti nell’ultimo tuffo) con 404.73, quarto il Messico con 400.14, quinto per il Giappone con 393.93. Sesta piazza per Tocci e Marsaglia con 388.05. in fondo la Russia che all’ultimo tuffo si è beccata lo zero per l’errore di Shleikher.

Tocci e Marsaglia - Tuffi - Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Un avvio travolgente quello della coppia cinese Wang/Xie che nei due tuffi obbligatori totalizzano uno stratosferico 113.40 che significa già 10 punti di vantaggio sui rivali più immediati. Parte benissimo anche il Giappone (Sakai/Terauchi) con due ottimi ingressi in acqua: punteggio globale di 103.30. La Russia con Shleikher/Kuznetzov è terza in 102.60, Italia sesta con 98.40. Tocci-Marsaglia sesti con un doppio 49.20.

Nella terza rotazione triplo e mezzo avanti carpiato non perfetto ma comunque buono per Tocci-Marsaglia che totalizzano 73.47 per un totale di 171.87 che significa sesto posto, non lontano dal terzo. Cina sempre avanti con 200.10. Usa al secondo posto con 182.64, terzi i giapponesi 177.90. Si tira fuori dai giochi la Gran Bretagna che commette il primo di un paio di errori gravi e si trova in fondo alla classifica.

Tocci e Marsaglia trovano il tuffo migliore di giornata nella quarta rotazione, totalizzano 80.58 e si insediano al quinto posto con un totale di 252.45. In testa c’è sempre la Cina con 290.88, secondo posto per gli statunitensi con 268.74, terzo per la Russia con 259.68.

Nella quinta rotazione iniziano i colpi di scena, soprattutto nella lotta per il terzo posto. Cina non perfetta ma sempre davanti, statunitensi senza particolari sbavature, non benissimo la Russia ma anche l’Italia, con il quadruplo e mezzo, non riesce ad incidere come vorrebbe e dovrebbe nella classifica. Troppi spruzzi sollevati dagli azzurri. Arrivano solo 67.26 e la medaglia diventa una chimera per Tocci-Marsaglia. Cina davanti con 368.64, secondo posto per gli Stati Uniti con 355.44, terza piazza per il Messico con 304.02.

Il finale è una girandola di emozioni. La Russia si tira fuori con lo zero inflitto a Shleikher che sbaglia completamente l’ingresso in acqua, sbaglia anche il Messico e Tocci-Marsaglia falliscono anche l’ultimo disperato tentativo (sarebbero serviti 80 punti con un coefficiente 3.4) per mettersi al collo quel bronzo che finisce invece al collo della Germania di Hausding (altra prodezza di fine carriera) e Rudiger che piazzano un tuffo da 85 punti che funziona da asso pigliatutto. Applausi per la Cina, che chiude con un capolavoro, e per gli Usa che non commettono errori di sorta.

