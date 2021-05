Tuffi

Tania Cagnotto, dalla delusione di Londra 2012 al riscatto di Rio 2016

Nel giorno del suo compleanno, riviviamo il bronzo a Rio 2016, a coronamento di una carriera indimenticabile e soprattutto premio dopo la cocente delusione per il quarto posto di Londra 2012. In bocca al lupo per tutto Tania...

00:02:20, 38 minuti fa