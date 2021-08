Tom Daley continua a far parlare di sé a Tokyo. Dopo aver conquistato – finalmente – l’oro olimpico nella piattaforma sincro in coppia con Matty Lee sfatando l’annosa maledizione a cinque cerchi, il campione mondiale di Roma 2009 non ha abbandonato le piscine giapponeso. Vuoi nel trampolino 3 metri femminile, vuoi nella piattaforma 10 metri il golden boy britannico dei tuffi è stato immortalato dalle camere intento a lavorare a maglia e uncinetto. Le inusuali immagini hanno fatto il giro del mondo: da dove nasce questa passione?

TOM DALEY LAVORA A MAGLIA IN TRIBUNA

Tom Daley è uomo dai numerosi interessi: oltre ai tuffi si è “lanciato” nel corso degli anni nello yoga, nella meditazione, nella cucina a più livelli, ora nell’uncinetto. L'ultima passione in ordine di tempo l'ha sviluppata durante il lockdown e nel corso di questi Giochi è stata un toccasana per combattere la noia per sua stessa ammissione. Tom ha dato vita a una pagina Instagram, MadeWithLoveByTomDaley, dove esibisce le sue creazioni, particolarmente apprezzate dal pubblico; una sua campagna di Crowdfunding ha raccolto già più di 6 mila sterline dall’inizio dei Giochi, tutte per un suo maglione arcobaleno.

Tali fondi sono destinati alla lotta contro i tumori al cervello, esattamente il male che colpì e uccise il padre di Tom Daley nel 2011. L'asta imbastita dal campionissimo britannico dei tuffi ha dunque un nobile retroscena, a testimonianza della sua pronunciata bontà d'animo.

