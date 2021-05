Nella seconda finale prevista, quella dal trampolino synchro 3 metri uomini (dopo la piattaforma 10m synchro donne), l’Italia, composta da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, compie un’impresa straordinaria e si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020 al termine della competizione più bella in assoluto vista fin qui, dai contenuti tecnici altissimi, grazie soprattutto alle prestazioni di Gran Bretagna, Germania e degli stessi azzurri.

Sensazionali davvero Tocci e Marsaglia, già vicini a quota 100 sugli obbligatori, ma poi bravissimi sui tuffi liberi, sempre oltre quota 70 punti (tranne alla fine, di poco…) e in un caso, il difficilissimo quadruplo e mezzo avanti raggruppato, salto chiave della quinta e penultima rotazione, addirittura più bravi degli inglesi, poi primi. Nessuna sbavatura in tutta la gara, il che fa sognare in grande in vista dei Giochi stessi, perché, a parte Cina e Gran Bretagna, nessuna altra squadra è imbattibile. L‘Italia ha chiuso alla fine quinta nella graduatoria conclusiva, ma quello che contava era il pass olimpico. Ed è stato centrato alla grande. Complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff, ricordando pure i due infortuni patiti da Tocci in fase di preparazione…

Ai Giochi, dunque, al termine della Coppa del Mondo 2021 in questa specialità, ci vanno, dal trampolino synchro 3m uomini, Germania, Italia, Stati Uniti e Russia. Cina, Gran Bretagna e Messico erano già qualificate dopo il podio ottenuto ai Mondiali 2019, assieme al Giappone padrone di casa. A Tokyo, giova ricordarlo, la finale sarà in gara secca tra queste otto squadre citate.

