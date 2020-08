Italy's Elena Bertocchi competes in the women's 1m springboard diving final during the 2019 World Championships at Nambu International Aquatics Centre in Gwangju on July 13, 2019

Elena Bertocchi si aggiudica la medaglia d'oro nel trampolino 1 metri agli Assoluti di Bolzano con il punteggio di 260.30. Completano il podio Chiara Pellacani e Sara Borghi.

A Bolzano si entra nel vivo con la seconda giornata di gare e gli atleti dimostrano di essersi un po’ “sciolti” dopo la giornata inaugurale. Alla piscina Karl Dibiasi va in scena una bella finale dal trampolino 1 metro donne (gara non olimpica, ricordiamo) chiusa con il trionfo di Elena Bertocchi, milanese, classe ’94, ormai di stanza a Roma, che di questa gara è stata anche bi-campionessa europea e bronzo iridato.

Bertocchi ha preso in mano la gara dal secondo tuffo andando poi alla massima velocità fino all’ultimo salto, quando ha “sporcato” un po’ la sua serie per chiudere comunque oltre quota 260 punti. Ma avrebbe potuto fare anche meglio. Decisamente un’ottima iniziezione di fiducia per le prossime gare e per il resto della stagione (sempre ci siano altre gare, ma dovrebbero esserci e tra queste il Grand Prix, sempre a Bolzano, in novembre), dopo una prova dai tre metri non troppo convincente, almeno per i suoi standard. Alla fine Bertocchi vince con 260.30, ben davanti a Pellacani (248.96, una buona chiusura dopo un inizio difficile) e alla brava mantovana, di stanza però da tanto a Bolzano, classe ’97, Sara Borghi, che mette in mostra freddezza dall’inizio alla fine e soprattutto un buon ingresso in acqua. Podio finale dunque Bertocchi-Pellacani-Borghi. Curiosità: le atlete raccolgono da sole le medaglie dal tavolo, per evitare contatti non c’è nessun addetto a mettergliele al collo… Di fatto, si premiano da sole!

Elena Bertocchi ai microfoni di RaiSport: “E’ andata meglio oggi, ma sono contenta anche della gara di ieri, soprattutto delle semifinali. Non abbiamo tanto allenamento alle spalle, siamo un po’ cotti dopo un po’ di gare una dietro l’altra. Ritorno? Mi aspettavo anche peggio, ma durante la quarantena abbiamo sempre fatto ginnastica, quindi è stato un po’ meno traumatico“.

Gianmario Bonzi

