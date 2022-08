Si avvicinano gli Europei degli sport acquatici di Roma e si susseguono le convocazioni per le Nazionali italiane. Oggi è stata la volta dei tuffi: gare in programma al Foro Italico dal 15 al 21 agosto.

Le parole del direttore tecnico Oscar Bertone riportate dalla FIN: “Ho convocato sei maschi e sei femmine. Attualmente Elena Bertocchi è un punto interrogativo, se riusciamo a metterla in sesto gareggerà nel trampolino da 1 metro, dove è campionessa d’Europa in carica, e forse anche nel sincro 3 metri donne con Chiara Pellacani. Per la gara da 3 metri ci sarà Elisa Pizzini, che eventualmente farà da riserva alla Bertocchi nelle altre gare”.

Ad

Tuffi Niente da fare per Pellacani, 9ª nel trampolino 3 m: domina Chen 02/07/2022 A 18:37

Prosegue: “Dopo gli Assoluti di Bolzano, in questi ultimi giorni stiamo finalizzando con gli allenamenti tutto il lavoro fatto per quelli che stanno bene e stiamo cercando di tirare fuori dall’infermeria anche Eduard Timbretti Gugiu, qualificato nella gara individuale nella piattaforma, e Sarah Jodoin Di Maria che ha avuto problemi alla spalla e al gomito dopo i mondiali. Da domani fino all’8 agosto siamo a Napoli, il 9 rientriamo e rimaniamo a Roma fino agli europei. Noi copriremo tutte le gare e sappiamo che in qualsiasi prova abbiamo buone chance. Mi auguro che faremo le nostre migliori gare. Il primo obiettivo fondamentale è entrare in finale, poi una volta in finale dobbiamo giocarci tutte le carte”.

In chiusura: “Santoro è un ottimo atleta, il futuro è lui. Agli europei gareggerà soltanto nel sincro misto con la Pellacani dove sono campioni in carica. Nelle altre specialità non rispetta purtroppo i limiti imposti come da regolamento dalla federazione per essere preso in considerazione. Dal prossimo anno lavoreremo insieme per inserire i coefficienti giusti nei suoi tuffi dal trampolino individuale e anche nel sincro uomini con Stefano Belotti, così da essere selezionabili per tutte le prove internazionali”.

Questi i 12 Azzurri convocati

Elena Bertocchi – Esercito/CC Milano (1metro – sincro 3 metri)

– Esercito/CC Milano (1metro – sincro 3 metri) Chiara Pellacani – Fiamme Gialle/Fratelli Marconi (1metro, 3 metri, sincro tre metri, sincro mix 3 metri – Team Event)

– Fiamme Gialle/Fratelli Marconi (1metro, 3 metri, sincro tre metri, sincro mix 3 metri – Team Event) Sarah Jodoin Di Maria – Marina Militare/Fratelli Marconi (piattaforma, sincro mix piattaforma – Team Event)

– Marina Militare/Fratelli Marconi (piattaforma, sincro mix piattaforma – Team Event) Maia Biginelli – Fiamme Oro (piattaforma – sincro piattaforma)

– Fiamme Oro (piattaforma – sincro piattaforma) Elisa Pizzini – Bergamo Tuffi (3 metri)

– Bergamo Tuffi (3 metri) Elettra Neroni – ASD Carlo Dibiasi (sincro piattaforma)

– ASD Carlo Dibiasi (sincro piattaforma) Lorenzo Marsaglia – Marina Militare/CC Aniene (1 metro, 3 metri, sincro 3 metri)

– Marina Militare/CC Aniene (1 metro, 3 metri, sincro 3 metri) Giovanni Tocci – CS Esercito (1 metro, 3 metro, sincro 3 metri)

– CS Esercito (1 metro, 3 metro, sincro 3 metri) Andreas Sargent Larsen – Fiamme Oro/CC Aniene (piattaforma – sincro piattaforma, Team Event)

– Fiamme Oro/CC Aniene (piattaforma – sincro piattaforma, Team Event) Eduard Gugiu Timbretti – Ersercito/Blu 2006 (piattaforma, sincro piattaforma, sincro misto piattaforma)

Matteo Santoro – Fratelli Marconi (sincro mix 3 metri)

Riccardo Giovannini – Fiamme Oro (team event)

PELLACANI-BERTOCCHI INCANTANO AL PRIMO TUFFO: SECONDE

Tuffi Andreas Sargent Larsen in semifinale dei 10m 02/07/2022 A 12:43