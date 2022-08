Un ottimo primo passo. E’ andato stamane a Roma in archivio il preliminare della gara maschile dal trampolino dal metro, valida per gli Europei 2022 di tuffi. Due gli azzurri protagonisti, ovvero Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Le indicazioni sono state buone. In particolare, Marsaglia ha concluso con il miglior punteggio di ingresso nella Finale (prevista alle 16.40) di 370.55 e Tocci il quarto score di 355.75.

Una prestazionale solida per il 25enne nativo di Roma che ha fatto molto bene con il doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (66.65) e con il salto mortale e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo (66.00). Qualche sporcatura nell’entrata in acqua c’è stata invece nel doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato (58.50) e nel triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (55.00). Nella Finale, per aspirare la medaglia, servirà migliorare questo aspetto.

Ad

Tuffi Pellacani-Santoro bronzo nel sincro 3m UN GIORNO FA

Lo stesso discorso riguarda Tocci: il calabrese ha pagato gli errori nel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (46.40) e nel doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato (49.50). Ottima la chiusura con il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (66.00) e il doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (69.75).

I due azzurri dovranno badare al britannico Jack Laugher, argento agli Europei dell’anno scorso alle spalle del tedesco Patrick Hausding e davanti a Tocci, nonché argento iridato sempre nella capitale magiara quest’anno. Il britannico ha terminato secondo con il punteggio di 365.30, sbagliando il salto mortale e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo (49.50) e il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (47.60), ma ha saputo rifarsi alla grande con il doppio e mezzo rovesciato carpiato (72.00) e il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (67.20).

In chiave podio, da tenere in considerazione il tedesco Timo Barthel (363.00, terzo nella qualificazione), nonché il francese Jules Bouyer (sesto con 337.65 punti) e quarto ai Mondiali 2022.

SPORT EXPLAINER: Tuffi

Tuffi Jodoin Di Maria e Biginelli in finale dalla piattaforma UN GIORNO FA