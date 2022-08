due medaglie per l'Italia agli Trampolino 1 metro individuale femminile, le Azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani conquistano rispettivamente l'oro e il bronzo, con la svedese Emma Gullstrand che si intromette all'ultimo tuffo utile, spezzando così i sogni di una doppietta che sarebbe stata incredibile. Altreper l'Italia agli Europei di Nuoto 2022 , dopo il bronzo conquistato Jodoin-Timbretti nel Sincro 10 metri misto. Nelindividuale femminile, le Azzurreconquistano rispettivamente l'e il, con la svedeseche si intromette all'ultimo tuffo utile, spezzando così i sogni di una doppietta che sarebbe stata incredibile.

Lo sono comunque entrambe le medaglie. Bertocchi si conferma campionessa europea nonostante un periodo complicatissimo appena superato e soltanto due settimane di allenamenti alle spalle, mentre Pellacani centra una medaglia nella prova su cui puntava meno a questi Europei. 264.25 il punteggio totale della medaglia d'oro, 259.05 per la terza classificata, a soltanto 60 centesimi di punto dall'argento di Gullstrand.

Pellacani comincia con un uno e mezzo indietro carpiato, una delle sole due atlete a non partire col, e infila subito un grande tuffo con 49.45, seppur leggermente abbondante nella chiusura, per mettersi al 9° posto ma soltanto a causa di un coefficiente di difficoltà minore rispetto alle avversarie. Bertocchi parte invece con l'uno e mezzo ritornato carpiato e trova una verticale perfetta in fase di spinta, portando a casa 51.60 punti e chiudendo al 4° posto provvisorio dopo la prima serie. Nella seconda tornata, entrambe le Azzurre propongono il doppio e mezzo avanti carpiato, così come buona parte delle altre finaliste. Pellacani si sbilancia un po' al momento dello stacco, ma la rotazione è un'altra musica rispetto alle altre e frutta un buon 50.70, pur con l'inspiegabile 5.5 dell'ultimo giudice, per risalire fino alla quarta piazza. Bertocchi lascia invece un po' alla tavola, ma si prende la testa della classifica con un 54.60 di pura volontà, staccando di 0.20 la tedesca Jette Muller.

La terza serie vede l'azzardo di Gullstrand, con la svedese che presenta un doppio e mezzo rovesciato raggruppato (3.0 di coefficiente) e fa il colpaccio con 55.50 punti. Pellacani porta invece l'uno e mezzo rovesciato carpiato e confeziona un ottimo tuffo che può spalancarle le porte verso una medaglia: 55.20, per la gioia di Tania Cagnotto che questo tuffo ce l'ha fatto ammirare più e più volte. Bertocchi invece affronta l'uno e mezzo indietro carpiato e lo chiude molto bene, con perfetta entrata in acqua, per 49.45 punti. Azzurre divise così da 30 centesimi a tre quinti di gara: 155.65 Bertocchi, 155.35 Pellacani, con Gullstrand terza a 153.05 complessivo.

La svedese continua a effettuare buonissimi tuffi ad alti coefficienti di difficoltà, così come Muller cerca di restare in lizza per una medaglia coi 50.40 punti ottenuti nell'uno e mezzo rovesciato carpiato. Michelle Heimberg entra invece troppo abbondante nello stesso tuffo, prendendo soltanto 42.00 punti e rischiando di dire addio ai giochi per le medaglie. Pellacani presenta invece l'uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo, beneficiando di tanta altezza nel salto e di un ottimo coefficiente per mettere insieme 53.30 e volare a 208.65, scavalcando la Gullstrand. Bertocchi dà invece spettacolo con l'uno e mezzo rovesciato carpiato, trovando 54.00 punti e mettendosi dietro l'altra Azzurra per un punto pieno a un tuffo dalla fine.

Gullstrand chiude benissimo con 54.60 e a 259.65 totali, ipotecando sicuramente una medaglia, ma alla serie finale mancano ancora le Azzurre. Pellacani chiude con l'uno e mezzo ritornato carpiato, sporcando l'ingresso e restando dietro alla svedese con 50.40 per una medaglia di bronzo che lascia un po' l'amaro in bocca. Bertocchi è invece quasi perfetta con l'uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo, trovando 54.60 e andando a prendersi il terzo oro europeo in carriera dal metro, con un totale di 264.25.

"Devo dire che sono molto soddisfatta, sul metro puntavo di meno e sono super soddisfatta. Mi è piaciuta perché me la sono giocata fino all'ultimo, ma sono veramente contenta di come ho saltato", questo il commento a caldo di Pellacani, rilasciato ai microfoni Rai. "Mi presentavo da campionessa europea in carica, ma quando sono salita sul trampolino ho cercato di pensarci il meno possibile. Con la mental coach che mi segue ci siamo prefissate di fare due bei tuffi e divertirci. Un oro inaspettato, perché ho solo due settimane e mezzo di allenamento alle spalle: è l'oro più bello in assoluto, stare qua a casa è tutta un'altra storia, anche se oggi pomeriggio sono andata tranquilla e morbida e si è visto. Rispetto a stamattina il pubblico mi ha riempita di calore e mi ha caricato ancora di più". questo invece il pensiero di Bertocchi.

I tuffi di Pellacani

Salto mortale e mezzo indietro carpiato (2.3) 49.45

Doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (2.6) 50.70

Salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (2.4) 55.20

Salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (2.6) 53.30

Salto mortale e mezzo ritornato carpiato (2.4) 50.40

I tuffi di Bertocchi

Salto mortale e mezzo ritornato carpiato (2.4) 51.60

Doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (2.6) 54.60

Salto mortale e mezzo indietro carpiato (2.3) 49.45

Salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (2.4) 54.00

Salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (2.6) 54.60

