È un Europeo senza fine, è un’Italia mai vista. Dopo le meraviglie del nuoto, la nazionale azzurra detta legge anche nei tuffi conquistando la medaglia d’oro e quella di bronzo nel trampolino 3 metri. I protagonisti sono Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, autori di una gara spaziale in quel del Foro Italico. Il venticinquenne di Roma, davanti alla sua gente, si prende il metallo più pregiato con il punteggio di 453.85, mentre il calabrese, nonostante qualche errorino qua e là, rimonta Jack Laugher e conquista il bronzo. In mezzo ai due connazionali il britannico Jordan Houlden, secondo con 428.55 punti. Per Marsaglia è una medaglia importante per due motivi: in primis perché è la prima d’oro a livello europeo, e in secondo luogo perché riporta la nazionale sul tetto del continente 48 anni dopo il maestro Klaus Dibiasi.

L'Italia torna sul tetto d'Europa nel trampolino 3 metri dopo 48 anni

La classifica finale

ATLETA PUNTEGGIO 1. Marsaglia 453.85 2. Houlden 428.55 3. Tocci 392.70 4. Dutoit 382.75 5. Laugher 375.70 6. Konovalov 368.30 7. Rzeszutek 358.80 8. Abadia Garcia 352.10 9. Barthel 350.80 10. Suckow 349.25 11. Ekdahl 318.45 12. Arevalo Alcon 307.80

Il racconto della gara

L’apertura di Marsaglia è stata ottima con triplo e mezzo avanti carpiato da 69.75 punti. A seguire, splendida esecuzione nel doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti da 73.10. Una sequenza proseguita su livelli straordinari: 67.50 con il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato, 84.00 con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato, 81.60 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato e 77.90 con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato.

Per il Tocci i primi due tuffi sono stati da spettacolo puro: 74.40 con il triplo e mezzo avanti carpiato e 81.60 con il doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti. Nei successivi due, l’azzurro ha sentito l’importanza della posta in palio, soprattutto con il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato da 36.00 punti. Bravissimo però il nostro portacolori a riscattarsi immediatamente con il quadruplo e mezzo raggruppato da 91.20. Un punteggio che gli ha consentito anche di avere una sporcatura (51.00) nell’ultimo tuffo e chiudere sul podio.

Grande deluso di questa Finale è stato il britannico Jack Laugher (argento olimpico a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020 nella specialità), che non è andato oltre il quinto posto (375.70): per lui errori sul triplo e mezzo ritornato raggruppato da 49.30, sul quadruplo e mezzo avanti da 39.90 e sul doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 46.80.

