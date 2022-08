Coraggio e freddezza: sono questi i requisiti essenziali per fare la differenza in una pratica difficile come i tuffi dalla piattaforma. 10 metri di altezza da gestire e la capacità di saltare, avendo ben chiari i riferimenti nella propria testa. Ha preso il via alle ore 12.00 la fase preliminare della gara femminile degli Europei 2022 a Roma con Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli. : sono questi i requisiti essenziali per fare la differenza in una pratica difficile come. 10 metri di altezza da gestire e la capacità di saltare, avendo ben chiari i riferimenti nella propria testa. Ha presocon due azzurre al via:

Per l’italo-canadese, reduce un ottimo risultato visto il terzo punteggio di accesso all’atto conclusivo di 309.40, preceduta dalla britannica Andrea Spendolini-Sirieix (318.70), bronzo l’anno scorso nella rassegna continentale di Budapest (Ungheria), e dell’ucraina Sofija Lyskun (309.40). Le prime due sono state le uniche delle eliminatorie ad aver abbattuto il muro dei 300 punti. , reduce dall’oro nel Team Event e dal bronzo nel syncro mixed dai 10 metri con Eduard Timbretti Gugiu,, preceduta dalla britannica(318.70), bronzo l’anno scorso nella rassegna continentale di Budapest (Ungheria), e dell’ucraina(309.40). Le prime due sono state le uniche delle eliminatorie ad aver abbattuto il muro dei 300 punti.

Bene dunque Di Maria che ha fatto vedere un super doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato con cui ha ottenuto 68.15 punti (media del 7.5/8.0) e due buoni tuffi: il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 64.00 e la verticale con doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo da 62.40. L’azzurra, per poter salire ulteriormente di livello, non dovrà sporcare il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato, sbagliato nei preliminari (43.20).

In casa Italia si può festeggiare anche il pass per la Finale di Biginelli: ottima l’esecuzione del doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (63.00), ma poi Maia non è stata precisa nella serie come con il triplo e mezzo ritornato (40.00) e il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (43.20). Tuttavia, i 250.80 punti conclusivi sono stati sufficienti per essere parte della prova del pomeriggio. L’inizio della gara è previsto dalle 14.57.

