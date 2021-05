Una delle gare più spettacolari in assoluto chiude la quinta giornata di finali, per i tuffi, agli Europei 2021 di Budapest: trampolino 3 metri uomini, con due italiani impegnati, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. La competizione è bellissima, con un campo partenti d’eccezione, e alla fine si trasforma in un trionfo russo, con Evegenii Kuznetsov e Nikita Shleikher a battagliare a colpi di 90 e anche, all’ultimo giro, 100 punti a tuffo, unici due atleti oltre i 500 conclusivi: 525,20 per il “puma”, oro, 505,80 per l’elegantissimo Shleikher. Bronzo al tedesco Martin Wolfram, con 484,65, buona gara per Heatly e Kolodiy, mentre è evidente che Jack Laugher stia pensando ai Giochi e abbia affrontato questi Europei solo come una tappa di passaggio (sesto con 423,10 punti).

Due errori pesanti rovinano la gara di Marsaglia e Tocci

Capitolo Italia: due errori gravi a testa per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, soprattutto sul quadruplo e mezzo avanti raggruppato, ma anche sulle rotazioni rovesciate. Alla fine chiudono rispettivamente in decima e undicesima posizione, in una gara comunque dai valori molto alti. E’ un peccato, perché i due azzurri hanno il potenziale per stare al passo con i migliori, ma a differenza del metro, dai tre metri fanno più fatica a completare un percorso netto, senza sbagli gravi. Pazienza. Ai Giochi li ritroveremo assieme nel synchro dai tre metri.

