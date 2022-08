Si è aperta nel segno dell’Italia la sesta giornata degli Europei di tuffi a Roma.hanno staccato con ampio merito il biglietto per la finale dai tre metri di questo pomeriggio. Una qualifica di alto livello per i due azzurri : il calabrese ha addirittura chiuso in prima posizione ed è stato anche l’unico a superare il muro dei 400 punti, mentre il romano si è piazzato al terzo posto.