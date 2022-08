Nella prima storica edizione degli Europei di tuffi dalle grandi altezze l’Italia conquista subito una medaglia. A fare la storia è Elisa Cosetti, che è riuscita a conquistare un incredibile bronzo. A laurearsi campionessa d’Europa è stata la tedesca Iris Schmidbauer, che ha ottenuto 90.30 punti con il tuffo libero, chiudendo con il punteggio complessivo di 309.30.

Medaglia d’argento, invece, per l’ucraina Antonina Vyshyvanova, che ha totalizzato 94 punti, raggiungendo quota 295.40. In terza posizione si è dunque piazzata Elisa Cosetti, che ha forse sentito la pressione dell’essere in testa dopo tre rotazioni, finendo abbondante nel quarto tuffo ed ottenendo solo 57 punti (284.30).

L’azzurra è comunque riuscita a salvare il podio, battendo di due punti la tedesca Anna Bader (281.90). Quinta posizione, invece, per l’olandese Ginni Van Katwijk (216.70). Ottavo posto per l’altra azzurra Veronica Papa, che ha chiuso con 150.40.

