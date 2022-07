Obiettivo raggiunto per Andreas Sargent Larsen, che si è qualificato per la semifinale dell’individuale maschile dalla piattaforma ai Mondiali di Budapest, concludendo al sedicesimo posto. Non è riuscito, invece, a centrare la qualificazione Eduard Timbretti Gugiu, che ha commesso molti errori ed ha chiuso trentasettesimo.

Una gara iniziata un po’ sottotono da Sargent Larsen con un triplo e mezzo carpiato da 54 punti. L’italo-danese si è poi riscattato con una crescita tuffo per tuffo, ottenendo anche 71 punti con uno strepitoso triplo e mezzo rovesciato raggruppato. L’azzurro ha poi sbagliato in chiusura il ritornato (solo 49.60), concludendo alla fine con un punteggio totale di 369.70.

Ad

Davvero tanti gli errori di Eduard Timbretti Gugiu, che forse ha anche risentito di un problema al braccio, ampiamente fasciato. Pesantissimo lo sbaglio nel triplo e mezzo indietro, con il piemontese che ha raccolto appena 26 punti, chiudendo con un punteggio di 279.85.

Tuffi Jodoin di Maria/Timbretti Gugiu quinti nel sincro misto 17 ORE FA

Un’eliminatoria ovviamente vinta dai due cinesi. Yang Jian si è imposto con il punteggio totale di 495.65, precedendo il connazionale Yang Hao (468.20) ed il giapponese Rikuto Tamai (455.50). Bravissimi i giovanissimi Oleksii Sereda (16 anni) e Josh Hedberg (15), rispettivamente quarto e quinto.

CAO YUAN E' UNA MACCHINA: ORO DALLA PIATTAFORMA 10 M, DALEY 3°

Tuffi Tocci 10° nel trampolino da un metro maschile, oro a Wang IERI A 18:58