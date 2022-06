Ci sarà solo Chiara Pellacani nella finale del metro femminile ai Mondiali di Budapest. Dopo una palpitante eliminatoria (sempre con la divisione in due gruppi) la romana ha staccato il biglietto per l’ultimo atto, concludendo in settima posizione; mentre la beffa è veramente atroce per Elena Bertocchi, tredicesima e a mezzo centesimo di punto dalla qualificazione.

Una bella gara quella di Pellacani, che ha concluso con il punteggio totale di 251.05, che le permette di sognare anche una medaglia nella finale di oggi pomeriggio. Davvero eccellente il doppio e mezzo avanti carpiato (55 punti), ma è stata una prova molto regolare per la romana, che può migliorarsi e quindi andare a caccia di una medaglia.

Non ce l’ha fatta, invece, Elena Bertocchi. La lombarda ha totalizzato 246.05, mentre la svedese Emma Gullstrand ha chiuso con 246.10, superando l’azzurra proprio all’ultimo tuffo. Bertocchi ha pagato qualche imprecisione in entrata, soprattutto nell’uno e mezzo indietro dove ha ottenuto 44.85 punti.

Un’eliminatoria vinta da Li Yajie, che è anche l’unica cinese in gara, con 278.95. Secondo posto per la sorprendente svedese Emilia Nilsson Garip, autrice di una strabiliante prestazione a 262.95. Terza l’americana Sarah Bacon (257.15) davanti alla britannica Grace Reid (254.85) e alla svizzera Michelle Heimberg (253.10).

