Un quinto posto di soddisfazione quello di Sarah Jodoin di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu nel sincro misto dalla piattaforma ai Mondiali di Budapest. Una prestazione positiva da parte della coppia azzurra in una gara vinta ancora una volta dalla Cina, che conferma la sua imbattibilità in questa rassegna iridata.

Medaglia d’oro dunque per i cinesi Duan Yu/Ren Qian, che hanno dominato, imponendosi con il punteggio di 341.16 con un ottimo triplo e mezzo ritornato raggruppato da 82.56. Medaglia d’argento per la coppia ucraina composta da Oleksii Sereda e Sofiia Lyskun (317.01), mentre il bronzo se lo sono messi al collo gli americani Carson Tyler e Delaney Schnell (315.90).

Come detto è stata una buona gara per gli azzurri, quinti alla fine con il punteggio di 269.34. Dopo due rotazioni di obbligatori un po’ sottotono, gli azzurri sono stati bravi nei tre liberi ed in particolare con un buon doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo.

Domani penultima giornata dei Mondiali di tuffi, con la finale in serata dei tre metri femminili. Fari puntati in casa Italia su Chiara Pellacani, che si è qualificata con il terzo punteggio e sogna una medaglia.

