Chiara Pellacani va subito vicino alla medaglia alla prima apparizione ai Mondiali di Budapest: nella finale del trampolino 1 metro individualefemminile, dove un anno prima sempre alla Duna Arena conquistò il bronzo agli Europei, la 19enne azzurra chiude quarta a sette lunghezze dal podio, anche se prima dell'ultima rotazione era a soli sei decimi dal bronzo e in piena lizza anche per qualcosa di più. Trionfa senza stradominare Li Yajie - con la Cina che prosegue nel suo percorso netto ai tuffi - mentre dietro la statunitense Sarah Bacon è argento per soli cinque centesimi sulla canadese Mia Vallee, superata all'ultima rotazione dopo una prima metà da leader della gara quasi in fuga. Miglioratasi in quasi tutti i tuffi rispetto alle Belpaese ai Mondiali di nuoto. alla prima apparizione ai Mondiali di Budapest: nella, dove un anno prima sempre alla Duna Arena conquistò il bronzo agli Europei, la 19enne azzurra chiude quarta a sette lunghezze dal podio, anche se prima dell'ultima rotazione era a soli sei decimi dal bronzo e in piena lizza anche per qualcosa di più.- con la Cina che prosegue nel suo percorso netto ai tuffi - mentre dietro la statunitense, superata all'ultima rotazione dopo una prima metà da leader della gara quasi in fuga. Miglioratasi in quasi tutti i tuffi rispetto alle eliminatorie chiuse col settimo punteggio , la romana classe 2002, alle spalle di queste tre, probabilmente paga un programma più "semplice" come coefficiente rispetto alle avversarie restando perennemente ai piedi del podio - talvolta distante anche solo sei decimi dal bronzo - ma dimostra di essere in condizione per regalare un alloro iridato all'Italia anche in questa specialità, nella migliore edizione si sempre per ilai Mondiali di nuoto.

1. LI Y. (CHN) 300.85 2. S. BACON (USA) 276.65 3. M. VALLEE (CAN) 276.60 4. C. PELLACANI (ITA) 269.25 5. G. SHEENAN (AUS) 260.95 6. G. REID (GBR) 257.50 7. J. MULLER (GER) 256.15 8. M. HEIMBERG (SUI) 255.60 9. M. ERLAM (CAN) 246.10 10. B. SCHULTZ (USA) 244.20

La cronaca

Il primo tuffo di Chiara Pellacani è convincente: dal carpiato e mezzo all’indietro ottiene tra le migliori valutazioni dei giudici della prima rotazione e soltanto un coefficiente leggermente più basso non le permette di portarsi immediatamente in zona podio, quarta con 51.75 punti. Migliori della 19enne azzurra dopo il primo tuffo la cinese Li Yajie (57.60), la statunitense Sarah Bacon (56.40) e la canadese Mia Vallee (54.60 ma con un coefficiente di tre decimi più alto, porta un programma ancora più complicato della cinese in gara, unica con due tuffi da almeno 3.0 di difficoltà, ma che vale la pena, siccome non ha nulla da perdere al suo debutto mondiale e si trova al comando a metà gara).

Ottimo anche il doppio e mezzo carpiato in avanti per Pellacani nella seconda rotazione, le permette di possedere debita distanza rispetto ad atlete del calibro di Michelle Eimberg, Grace Reid ed Emilia Nilsson Garip, che nelle eliminatorie avevano preceduto l’azzurra. Rosicchia qualche punto a Bacon, anche se la statunitense le rimane davanti in terza piazza per poco meno di un paio di lunghezze. Vallee e Li scappano, con la canadese davanti (121.25 contro 120 netti) per merito dell’ottima esecuzione del triplo e mezzo ritornato raggruppato, un tuffo da 3.1 di coefficiente, il più elevato in tutta la finale.

Nonostante un’entrata con qualche schizzo di troppo, Vallee chiude la sua complicatissima prima metà di programma con un altro notevole tuffo da 55,5, aumentando la leadership ad oltre sette punti. Ma Chiara Pellacani c’è e risponde con il doppio e mezzo ritornato carpiato mantenendo quasi lo stesso distacco dalla rivale 21enne canadese (-16.40). Si avvicina ancora di più la medaglia di bronzo virtuale occupata sempre da Bacon, che attraverso lo stesso tuffo della romana ottiene qualcosa in meno: diventano sei i decimi di distacco tra le due. Mentre la cinese Li lascia ancora una volta margine.

L’asticella si alza: il rovesciato e mezzo con avvitamento di Chiara Pellacani è ottimo ma non vale il sorpasso sulla statunitense (entrambe ottengono 58.50), tuttavia si riduce ad una sola cifra il ritardo dalla canadese, che comincia a portare tuffi di coefficiente più basso. Ma Mia Vallee non sembra sentire addosso la pressione di un possibile exploit, esegue alla grande il carpiato e mezzo all’indietro (identico punteggio di quando lo fece l’azzurra in avvio). Da Li Yajie però arriva il salto di qualità e il sorpasso che ci si attendeva: lo stesso tuffo eseguito dall’ex leader della gara vale 69 punti e le gerarchie sono ristabilite, con la 19enne cinese in testa di quasi 12 lunghezze.

Tre atlete in meno di dieci punti per l’argento, tra cui proprio Chiara Pellacani: ci si gioca tutto all’ultima rotazione. Vallee chiude in calo (48.10, scappa pure un’insufficienza che per sua fortuna non viene tenuta in conto) e lascia una porticina aperta per il sorpasso dell’azzurra, che si presenta con l’uno e mezzo carpiato. Pellacani però non riesce a mettere la freccia, ottenendo poco più di 50 punti (frutto di tre 7). A questo punto è tutto nelle gambe e nelle braccia di Sarah Bacon: l’atleta a stelle e strisce non sbaglia di una virgola il triplo e mezzo carpiato, riuscendo a piazzare il colpaccio sulla canadese di appena cinque centesimi. Si attende solo la formalità dell’oro di Li Yajie, unica a concludere con un punteggio appena superiore ai 300. Il sogno di medaglia di Chiara Pellacani alla prima uscita svanisce soltanto all'ultimo, quarta con un ottimo score di 269.25 punti, con le altre alle sue spalle che non le hanno mai soffiato al collo. Il bicchiere è mezzo pieno in vista dei prossimi appuntamenti, in particolare quello di appena un’ora dopo con Matteo Santoro nei 3 metri sincro misti, nel quale la coppia italiana si presenta da campione d’Europa.

