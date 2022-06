La Cina continua a fare all-in anche al termine della terza giornata di tuffi ai Mondiali di Budapest 2022. Dopo la doppietta nel trampolino 3 metri maschile con Wang Zongyuan davanti a Cao Yuan, la coppia formata da Yang Hao e Lian Junjie domina la finale della piattaforma 10 metri sincro maschile. Nella prossima giornata la nazionale si prepara a raggiungere un traguardo storico, ad un solo trionfo dalla medaglia d'oro iridata numero 100.

Staccata di 40 punti, l'argento nei 10 m sincro maschili va alla Gran Bretagna orfana di Tom Daley (Matthew Lee e Noah Williams) davanti al Canada (Rylan Wiens e Nathan Zsombor-Murray) che sfata la maledizione del podio in questa specialità. Per la nazionale dalla foglia d'acero infatti si trattava dell'unica gara in cui non era mai arrivato il podio ai Mondiali. La coppia italiana composta da Andreas Larsen e Eduard Timbretti chiude al decimo posto dopo un avvio in corsa per le medaglie: un passo indietro rispetto alle eliminatorie (328.95 punti, circa trenta in meno rispetto a quanto ottenuto in mattinata) anche se il potenziale non manca, la figura unica si vede spesso ma va assolutamente migliorata l'entrata in acqua.

1. CINA 467.79 2. GRAN BRETAGNA 427.71 3. CANADA 417.12 4. UCRAINA 396.27 5. GERMANIA 377.37 6. CUBA 371.01 7. AUSTRALIA 368.10 8. STATI UNITI 358.17 9. BRASILE 329.79 10. ITALIA 328.95

Ottimo inizio per Larsen e Timbretti nei tuffi obbligatori: il duo azzurro ottiene 51 punti nella prima rotazione balzando immediatamente in zona medaglia alle spalle della Cina (che sfodera subito un dieci); meno pulita la seconda (46.40), al termine del quale l’Italia perde due posizioni ai danni di Gran Bretagna e Ucraina.

Le speranze tuttavia iniziano a svanire con il triplo e mezzo avanti carpiato, nel quale la coppia azzurra scivola al settimo posto. I cinesi Hao Yang e Junjie Lian scappano via con quasi venti punti di vantaggio sulla Gran Bretagna, mentre l’Ucraina occupa momentaneamente il terzo gradino del podio iridato, anche se non così tanto avanti rispetto all’Italia. Non basta alzare il coefficiente nella seconda metà di gara: al quarto tuffo solo 62.37 per colpa di una brutta esecuzione di Timbretti, superata l’Australia ma sorpassati dalla Germania, mentre il Canada vola verso il bronzo con un brillante quadruplo e mezzo (84.36 punti, soltanto la Cina fa meglio con 85.68).

Costa caro il grave errore di Larsen-Timbretti nel triplo e mezzo indietro raccolto, dove entrambi sbagliano l’ingresso in acqua (45.54) ed escono definitivamente da un piazzamento valido per la qualificazione alle World Series: avrebbe permesso loro di fare esperienza e confrontarsi con i migliori anche in altri contesti oltre a questo. Dopo la quinta rotazione il podio è definito, ma dietro alla coppia cinese (che non va sotto al voto 9), Gran Bretagna e Canada si giocano l’argento all’ultimo tuffo separati da poco meno di cinque lunghezze, dopo che entrambi ottengono lo stesso punteggio sulla stessa esecuzione, un triplo e mezzo ritornato raggruppato. Decisiva dunque l'ultima rotazione, che premia di oltre cinque punti il quadruplo e mezzo dei britannici rispetto al doppio carpiato con un avvitamento e mezzo dei canadesi. Nonostante la giovanissima età - quindici e sedici anni - delude l'Ucraina al quarto posto sotto ai 400 punti, dopo aver concluso i preliminari stabilmente alle spalle della Cina e con un margine netto di differenza rispetto alle altre coppie.

Per la Cina si tratta della diciassettesima medaglia ai Mondiali di nuoto di Budapest, eguagliando così nel computo totale Italia e Australia. Gli azzurri restano comunque al terzo posto nel medagliere (7 ori, 4 argenti e 6 bronzi) e punteranno a difendere il podio negli ultimi cinque giorni.

