Chiara Pellacani e Matteo Santoro, segnatevi questi nomi se non l'avete già fatto. Una è nata nel 2002, astro nascente dei tuffi dall'età di 15 anni e impermeabile da pressioni e fatiche appena un'ora dopo aver sfiorato la medaglia iridata nel trampolino un metro; l'altro non ha ancora compiuto i 16 anni che può già vantare un titolo europeo e diventa il più giovane italiano di sempre a salire sul podio iridato in questa disciplina. Sì, perché dopo nuoto (sia in vasca che in acque libere) e nuoto sincronizzato, aspettando le fasi finali della pallanuoto, l'Italia nel Mondiale dei record non si ferma e conquista una medaglia pure nei tuffi per merito assoluto di due baby certezze: è uno splendido argento dal trampolino 3 metri sincro misto, confermandosi al top d'Europa ad un anno di distanza dall'oro continentale in questa specialità, sempre qui a Budapest. Sfiorata quota 300 punti, soltanto l'inarrivabile Cina con Lin Shan e Zhu Zifeng riesce a piazzarsi davanti a questa coppia che fa 35 anni in due. È il miglior risultato dell'Italia in un sincronizzato misto, a sette anni di distanza dal bronzo di Tania Cagnotto e Maicol Verzotto al debutto di questa gara nella rassegna mondiale.

1. CINA 324.15 2. ITALIA 293.55 3. GRAN BRETAGNA 287.61 4. MESSICO 282.42 5. GERMANIA 277.62 6. COREA DEL SUD 275.82 7. MALESIA 275.46 8. STATI UNITI 271.86 9. GIAPPONE 266.46 10. SVIZZERA 254.31

La cronaca

Tutti attaccati dopo gli obbligatori delle prime due rotazioni: l’Italia con Pellacani e Santoro si trova sesta ma ad una manciata di punti dalle medaglie. Al comando, neanche a dirlo, la solita Cina con dieci lunghezze di vantaggio, in procinto di conquistare il settimo oro su sette gare dei Mondiali di tuffi. Corea del Sud, Germania, Giappone e Malesia sono tutte lì ad almeno 90 punti ciascuna, contro gli 88.80 dell’Italia. Tutti sorpassati dalla coppia azzurra nella terza rotazione: soltanto i cinesi fanno meglio della coppia Pellacani-Santoro, primi a portare un tuffo con avvitamento che vale loro un punteggio di 69.30. Per dare un’idea, i tedeschi portano lo stesso esercizio ma ottengono quattro punti in meno. Malesia, Germania e Corea del Sud messe in fila dopo il primo tuffo libero, il Giappone si stacca e viene superato pure dal Messico, ma la gara è ancora lunga.

Chiara Pellacani e Matteo Santoro si presentano per primi alla quarta rotazione con un egregio triplo e mezzo carpiato in avanti: è il momento chiave della finale, il loro 69.75 mette pressione a tutte le altre nazionali. Sapere poco dopo che la coppia cinese realizza l’identico punteggio degli azzurri è una soddisfazione incommensurabile. Soffrono tutte le altre pretendenti per il podio tranne il Messico (Chavez e Munoz), che balza virtualmente sul podio. Resta aggrappata la coppia nipponica (Enomoto e Suyama), tornando così immediatamente in corsa per le medaglie. La Malesia sbaglia completamente il sincronismo e scivola giù, persino dietro alle incostanti Corea del Sud e Germania. Prima dell’ultima serie il duo italiano ha un bottino di otto punti abbondanti per difendere l’argento, che non viene sprecato nemmeno all’ultimo carpiato ritornato.

La coppia azzurra campione d'Europa può già accarezzare la medaglia d'argento senza bisogno di attendere l'ultimo tuffo di tutte le altre nazioni. L'ingiocabile duo cinese chiude i conti con un totale di 324.15 punti, trenta in più degli azzurri. Alle spalle di Pellacani-Santoro succede di tutto, dopo che le varie coppie si sono scambiate le posizioni molteplici volte: tra i tanti litiganti a godere è una Gran Bretagna sorniona fino a quel momento: James Heatly e Grace Reid (un'altra che un'ora prima era già in acqua per la finale individuale da un metro) completano un'incredibile rimonta dall'undicesimo posto alla medaglia di bronzo grazie ad un'ultima serie da oltre 70 punti, un parziale che soltanto la Cina può immaginarsi. Messico e Germania le prime deluse ai piedi del podio.

L'Italia raggiunge così la cifra di 20 medaglie ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022, ritoccando ulteriormente il primato di allori in una singola edizione. Nel conteggio complessivo senza distinzione di peso, la nostra nazionale è seconda nel medaglie alle spalle soltanto degli Stati Uniti, con otto ori, sei argenti e sei bronzi.

