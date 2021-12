Tutti Gli Sport

2021, un anno di sport irripetibile: riviviamolo in 3 minuti

EUROSPORT - Certamente non bastano 270 secondi per rivivere tutto ciò che di straordinario è successo in questo 2021, tanto travagliato nella vita di tutti i giorni, quanto ricco di soddisfazione per noi italiani in campo sportivo. Noi comunque ci abbiamo provato a riassumere tutto, grazie all'aiuto delle fantastiche immagini che vi abbiamo trasmesso sui nostri canali.

