Arriva Trailblazers, la serie di Eurosport che celebra i pionieri dello sport

SPORT - Eurosport sta per lanciare una serie composta da 10 video dedicati ai grandi campioni dello sport del passato, coloro che con le loro imprese hanno ispirato le generazioni successive, letteralmente degli "apripista" che hanno di fatto cambiato il mondo di far intendere lo sport, in rapporto al contesto in cui sono vissuti.

un' ora fa