Da un lato le immagini che giungono dall'Australia ci scaldano il cuore e ci fanno riassaporare una normalità che, a oggi, appare lontanissima. Dall'altro ci stringono il cuore perché quello che succede dall'altra parte del mondo è l'esatto opposto di quanto stiamo purtroppo provando sulla nostra pelle in Europa. La notizia da cui partire è questa: dopo 7 mesi di lockdown l'Australia - come annunciato ufficialmente dal ministro della Salute Greg Hunt, ha letteralmente abbattuto la curva dei contagi facendo registrare zero casi di positività al Covid-19.

Tifosi australiani in festa al Suncorp Stadium di Brisbane Credit Foto Getty Images

Tutti Gli Sport Nuovo DPCM: le restrizioni nel mondo dello sport 04/11/2020 A 19:59

Uno scenario che non si verificava dallo scorso giugno. Attualmente in tutto il Paese si registrano circa 200 casi di positività al Coronavirus, per lo più nei centri di frontiera dove vengono accolti i viaggiatori dall'estero. Una cifra decisamente contenuta che ha spinto diverse grandi città a riaprire ristoranti, bar, negozi e stadi.

A Brisbane tifosi in festa senza mascherina

E a proposito di stadi, il match tra Australia e Nuova Zelanda valido per la seconda giornata del Tri Nations (vinto 24-22 dai Wallabies) si è trasformato in una vera e propria festa a cielo aperto. Il Suncorp Stadium di Brisbane, che ha fatto da cornice alla partita, è stato infatti invaso da migliaia di tifosi australiani che si sono goduti l'evento assiepati uno accanto all'altro senza mascherina. Immagini che contrastano in maniera netta con quello che, purtroppo, qui da noi ci siamo ormai abituati a vedere, ovvero stadi desolatamente vuoti.

Le 10 mete più spettacolari del Sei Nazioni 2020

Tutti Gli Sport Nuovo DPCM: le restrizioni nel mondo dello sport 04/11/2020 A 19:59