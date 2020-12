Se sulla Terra esiste ancora un paradiso perduto, le Azzorre lo sono senza dubbio. Un remoto arcipelago di nove isole creato dalla furia delle eruzioni vulcaniche, uno scenario che si presta tanto alla meditazione quanto all'avventura.Lontano dal resto del mondo, con Lisbona che si trova a 1.500 chilometri di distanza, potrebbe sembrare che le Azzorre siano state completamente trascurate dall'umanità. I loro diversi ed eccezionali paesaggi vanno dal nero delle montagne vulcaniche al verde brillante delle foreste, punteggiate da cascate che sembrano venire direttamente dal film “Avatar”. Insomma, è un luogo idilliaco per chiunque ami seguire le proprie passioni sportive in mezzo alla natura. Per questo non è stata una sorpresa all'inizio dell'anno quando i World Travel Awards hanno nominato questa regione autonoma del Portogallo come la principale destinazione del turismo d'avventura in Europa.Chiaramente, le opportunità per fare surf abbondano, ma anche gli appassionati di escursionismo e arrampicata scopriranno una gemma grezza capace di risvegliare le loro passioni. Inoltre, gli sportivi più esperti possono cimentarsi nel Golden Trail, su un percorso tanto impegnativo quanto sublime.

Fare surf a Fajã da Caldeira de Santo Cristo a São Jorge

Se ti piacciono le località per surfisti affollate, forse dovresti andare altrove! Se però vuoi fare surf in un ambiente tranquillo dove l'unico rumore è quello prodotto dalle onde, allora Sao Jorge è il posto che fa per te. Tuttavia, un luogo come questo va conquistato: Fajã da Caldeira de Santo Cristo è un piccolo villaggio senza strade né elettricità ed è accessibile soloseguendo un lungo sentiero. Una volta arrivato, però, capirai subito che ne sarà valsa la pena: qui non è raro trovarsi a condividere l'oceano con appena uno o due surfisti. Inoltre l'acqua blu zaffiro è generalmente abbastanza calda per farti divertire anche senza la tua muta.Sebbene nelle Azzorre sia perfettamente possibile fare surf tutto l'anno, il periodo migliore tende ad andare da settembre ad aprile; le onde più bellesi possono trovare tra novembre e febbraio.

Credit Foto Eurosport

Fare escursioni a Pico

Scalare la montagna che dà il nome a quest'isola non è un'impresa da poco. A seconda della tua forma fisica, potrebbero essere necessarie dalle 4 alle 8 ore per raggiungere la vetta, situata a 2.351 metri sul livello del mare. Ma la ricompensa è semplicemente mozzafiato: la vista panoramica delle cinque isole che compongono il Gruppo Centrale dell'Arcipelago. E chiunque raggiunga la vetta ottiene anche la soddisfazione di essere stato nel punto più alto di tutto il Portogallo!Data la ripidità della salita (un metro di dislivello ogni tre metri percorsi) e il tempo necessario, gli escursionisti possono scegliere di accamparsi sulla montagna. Di origine vulcanica, il Monte Pico vanta impressionanti paesaggi rocciosi di magma, oltre ad essere sede di vegetazione selvaggiacome felci ed eriche. Dopo un trekking così impegnativo, gli scalatori avranno certamente meritato il loro bicchiere di vino locale proveniente dai vigneti di Pico, classificati come patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Entra in contatto con la natura a Flores

Oltre a essere il punto più occidentale d'Europa, l’isola di Flores (l'isola dei fiori) è probabilmente il posto più bello dell'arcipelago o, in ogni caso, sicuramente il più spettacolare e selvaggio. Irradiando un verde abbagliante, le sue foreste lussureggianti sembrano completamente estranee all'intervento umano. Inoltre, nel Lago Dos Patos, sono accompagnate da spettacolari e incantevoli cascate. Altrove, i tuoi sensi saranno risvegliati da pareti a strapiombo e laghi naturali incastonati nei crateri di vulcani dormienti. In altre parole, ogni visitatore è semplicemente immerso nel cuore di un mondo dimenticato, che regala l'impressione di camminare ai tempi dei brontosauri. Inutile dire che la minuscola isola di Flores, che è anche classificata come Riserva Mondiale della Biosfera dall'UNESCO, offre un completo distacco dal mondo esterno.

Partecipa al Golden Trail Championship

Ideato per compensare diverse competizioni annullate a causa della crisi sanitaria globale, il Golden Trail Championship quest'anno ha fatto tappa alle Azzorre. L'evento è stato una vera boccata d'aria fresca per atleti altrimenti privati delle competizioni a causa della pandemia. Chi si è recato nell'arcipelago ha trovato il sentiero dei propri sogni, un percorso che ha unito difficoltà tecniche a scenari sontuosi.Con una gara di quattro giorni intorno all'isola di Faial, il percorso copre untotale di 113 chilometri di cui oltre 5.000 metri di dislivello. Non meno di 174 tra i migliori corridori del mondo, in rappresentanza di 32 paesi diversi, hanno partecipato alla prima edizione della gara in ottobre, generando un crescente interesse dei media sull'arcipelago. Ancora relativamente sconosciute al grande pubblico e protette dal turismo di massa, le Azzorre possiedono comunque tutto il necessario per deliziare gli amanti dell'avventura, degli sport all'aria aperta, del relax, della fuga e della natura incontaminata. Un vero paradiso, contenuto in nove piccole isole.

