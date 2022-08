Monaco di Baviera. Oggi incominciano anche gli Europei 2022 di ginnastica artistica maschile, a una settimana di distanza dalle Ottava giornata di gare sia per quanto riguarda gli Europei 2022 degli sport acquatici , in corso di svolgimento a Roma, sia per ciò che concerne gli European Championships 2022 di. Oggi incominciano anche gli Europei 2022 di ginnastica artistica maschile, a una settimana di distanza dalle competizioni femminili che hanno riservato tante soddisfazioni all’Italia . Spazio alle qualificazioni che assegneranno anche le medaglie del concorso generale individuale. La nostra Nazionale deve scontare alcune assenze, ma gli Azzurri proveranno a rendere nel miglior modo possibile.

Gli Europei 2022 degli sport acquatici e gli European Championships 2022 saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (14.05-17.45, 17.55-20.30, 21.20-23.00) e RaiSport+HD (09.00-21.00). La diretta streaming sarà fruibile su RaiPlay (19.20-23.00) e RaiPlay 2 (10.00-12.50, 13.50-16.45, 17.00-20.20). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le sessioni degli Europei 2022 degli sport acquatici e degli European Championships 2022. Per gli Europei di tuffi grandi altezze e tuffi ci sono anche Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now.

IL CALENDARIO DEL 18 AGOSTO

09.00 ATLETICA – Lancio del giavellotto femminile, qualificazioni

09.00 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 femminile, batterie

09.14 CANOA VELOCITA’ – C1 1000 maschile, batterie

09.20 ATLETICA – 3000 siepi femminile, batterie

09.25 ATLETICA – Eptathlon, salto in lungo

09.28 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 maschile, batterie

09.49 PARACANOA – KL2 200 maschile, batterie

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili (assegnano le medaglie all-around), prima suddivisione

10.00 BEACH VOLLEY – Sedicesimi femminili

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, sedicesimi

10.00 TUFFI Uomini – Trampolino 1m – Eliminatorie

10.10 ATLETICA – 800 metri maschili, batterie

10.30 CANOA VELOCITA’ – K2 1000 femminile, batterie

10.44 CANOA VELOCITA’ – K2 1000 maschile, batterie

10.45 ATLETICA – 800 metri femminili, batterie

10.50 ATLETICA – Salto con l’asta maschile, qualificazioni

11.25 ATLETICA – 400 ostacoli maschili, semifinali

11.36 ATLETICA – Eptathlon, lancio del giavellotto

11.50 CANOA VELOCITA’ – C1 500 maschile, batterie

11.55 ATLETICA – 400 ostacoli femminili, semifinali

12.00 BEACH VOLLEY – Sedicesimi maschili

12.05 CANOA VELOCITA’ – K1 500 femminile, batterie

12.20 CANOA VELOCITA’ – K1 500 maschile, batterie

12.30 ATLETICA – 200 metri maschili, batterie

12.30 TENNISTAVOLO – Doppio maschile, semifinali

13.05 ATLETICA – 200 metri femminili, batterie

13.15 TENNISTAVOLO – Doppio femminile, semifinali

13.53 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili (assegnano le medaglie all-around), seconda suddivisione

14.40 CANOA VELOCITA’ – C2 500 maschile, batterie

14.55 CANOA VELOCITA’ – K2 500 femminile, batterie

15.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – boulder & lead maschile, boulder

15.10 CANOA VELOCITA’ – K2 500 maschile, batterie

15.25 PARACANOA – VL3 200 maschile, batterie

15.30 TUFFI Donne – Sincro 3m – Finale

16.38 CANOA VELOCITA’ – K2 1000 metri femminile, semifinale

16.40 TUFFI Uomini – Trampolino 1m – Finale

16.45 CANOA VELOCITA’ – K1 500 metri maschile, semifinali

17.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – boulder & lead maschile, finale

17.07 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili (assegnano le medaglie all-around), terza suddivisione

18.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale femminili

18.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – Donne – Tuffo Obbligatorio

18.10 TENNISTAVOLO – Doppio maschile, finale

18.15 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – Uomini – Tuffo Obbligatorio

18.46 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – Donne – Tuffo Opzionale

19.00 TENNISTAVOLO – Doppio femminile, finale

20.05 ATLETICA – Salto in alto maschile, finale

20.10 ATLETICA – Lancio del martello maschile, finale

20.13 ATLETICA – 200 metri maschili, semifinali

20.37 ATLETICA – 200 metri femminili, semifinali

20.58 ATLETICA – Salto in lungo femminile, finale

21.05 ATLETICA – 1500 metri maschili, finale

21.25 ATLETICA – 5000 metri femminili, finale

21.55 ATLETICA – Eptathlon, 800 metri

Gli italiani in gara

09.00 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 femminile, batterie Irene Burgo

09.14 CANOA VELOCITA’ – C1 1000 maschile, batterie Carlo Tacchini

09.20 ATLETICA 3000 siepi F Batterie DALLA MONTÀ, MERLO

09.25 ATLETICA Lungo F Eptathlon GEREVINI

09.28 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 maschile, batterie Samuele Burgo

09.49 PARACANOA – KL2 200 maschile, batterie Federico Mancarella, Christian Volpi

10.00 TUFFI – eliminatorie – Trampolino 1m M Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

10.00 BEACH VOLLEY – Sedicesimi F SCAMPOLI/BIANCHIN ORSI TOTH, R./BREIDENBACH MENEGATTI/GOTTARDI

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, sedicesimi PICCOLIN Giorgia

10.10 ATLETICA 800 M Batterie BARONTINI, TECUCEANU

10.30 CANOA VELOCITA’ – K2 1000 femminile, batterie Agata Fantini, Mathilde Rosa

10.44 CANOA VELOCITA’ – K2 1000 maschile, batterie Samuele Burgo, Andrea Schera

10.45 ATLETICA 800 F Batterie BELLÒ, COIRO

10.50 ATLETICA Asta M Qualificazione MANDUSIC

11.25 ATLETICA 400hs M Semifinali BENCOSME, LAMBRUGHI

11.36 ATLETICA Giavellotto F Eptathlon GEREVINI

11.50 CANOA VELOCITA’ – C1 500 maschile, batterie Carlo Tacchini

11.55 ATLETICA 400hs F Semifinali FOLORUNSO, SARTORI

12.00 BEACH VOLLEY – Sedicesimi maschili LUPO/RANGHIERI

12.05 CANOA VELOCITA’ – K1 500 femminile, batterie Irene Burgo

12.20 CANOA VELOCITA’ – K1 500 maschile, batterie Mauro Crenna

12.30 ATLETICA 200 M Batterie DESALU, PETTOROSSI

13.05 ATLETICA 200 F Batterie FONTANA, SIRAGUSA

14.40 CANOA VELOCITA’ – C2 500 maschile, batterie Daniele Santini, Nicolae Craciun

14.55 CANOA VELOCITA’ – K2 500 femminile, batterie Susanna Cicali Cristina Petracca

15.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – boulder & lead maschile, boulder SCHENK Filip

15.10 CANOA VELOCITA’ – K2 500 maschile, batterie Andrea Schera, Tommaso Freschi

15.25 PARACANOA – VL3 200 maschile, batterie Mirko Nicoli

15.30 TUFFI – FINALE – Sincro trampolino 3m F Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

17.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – boulder & lead maschile, finale SCHENK Filip

17.07 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili (assegnano le medaglie all-around), terza suddivisione – LEVANTESI Matteo CASALI Lorenzo Minh BARTOLINI Nicola ABBADINI Yumin CINGOLANI Andrea

18.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – sessione 1 – 20m F / 27m M Andrea Barnabà, Davide Baraldi, Elisa Cosetti, Alessandro De Rose e Veronica Papa

20.05 ATLETICA Alto M Finale FASSINOTTI, TAMBERI

20.13 ATLETICA 200 M Semifinali TORTU

20.37 ATLETICA 200 F Semifinali KADDARI

20.58 ATLETICA Lungo F Finale IAPICHINO

21.05 ATLETICA 1500 M Finale ARESE

21.25 ATLETICA 5000 F Finale BATTOCLETTI

21.55 ATLETICA 800 F Eptathlon GEREVINI

