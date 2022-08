Sabato 20 agosto si terrà la decima e penultima giornata di gare sia per quanto riguarda gli Europei 2022 degli sport acquatici, in programma a Roma , che per quel che concerne gli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania. L'Italia, dopo i grandi successi nella ginnastica femminile , ci riprova con la finale a squadre maschile, mentre non ha più nulla da chiedere al beach volley, dove tutte le coppie azzurre sono state eliminate.