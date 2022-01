Dalle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ai Mondiali di calcio invernali in Qatar , dai Mondiali di atletica alle grandi corse a tappe di ciclismo fino agli Slam di tennis. L'anno nuovo promette di regalarci emozioni uniche e indimenticabili, almeno a livello sportivo. In primissimo piano ci sono naturalmente i Giochi invernali di Pechino: sarà infatti la capitale cinese a ospitare l'attesissimo evento in agenda dal 2 al 20 febbraio. Oltre 100 le gare da medaglia, con l'Italia che spera di recitare un ruolo da protagonista come la scorsa estate a Tokyo

Riflettori puntati anche sul calcio e in particolare sui Mondiali in Qatar, i primi nella storia che non si giocheranno in estate (andranno in scena dal 21 novembre al 18 dicembre). L'Italia spera di esserci: per gli azzurri saranno decisivi i playoff di fine marzo, altre due date da cerchiare in rosso. Il ciclismo torna a proporre il calendario tradizionale: Classiche in primavera, Giro d'Italia a maggio, Tour de France a luglio, Vuelta di Spagna tra agosto e settembre, e a seguire i Mondiali. Stesso discorso per il tennis, con i suoi quattro Slam: Australian Open a gennaio, Roland Garros e Wimbledon tra primavera e inizio estate, US Open a settembre. Ricchissimo piatto per Formula 1 e MotoGP, con due Mondiali mai così ricchi in termini di numeri di Gran Premi. Spiccano, infine, anche i Mondiali di atletica leggera e di nuoto, in programma rispettivamente a Eugene (USA, 15-24 luglio) e Fukuoka (Giappone, 22-29 maggio). Di seguito una ricca selezione degli eventi sportivi da non perdere nel 2022.

Gennaio

1-14 - Rally - Dakar in Arabia Saudita

5-6 - Pallavolo - Final Four Coppa Italia femminile a Roma

9 - Calcio - Coppa d'Africa (fino al 6 febbraio)

10-16 - Pattinaggio artistico - Europei a Tallinn

12 - Calcio - Finale Supercoppa Italiana: Inter-Juventus a Milano

17-30 - Tennis - Australian Open a Melbourne

22-23 - Pallavolo - Final Four Coppa Italia maschile a Casalecchio

29-30 - Ciclocross - Mondiali a Fayetteville (Usa)

Febbraio

3-12 - Calcio - Mondiale per club negli Emirati Arabi

4-20 - Olimpiadi - Giochi invernali a Pechino

5 - Rugby - Sei Nazioni (fino al 19 marzo)

13 - Football americano - Superbowl a Inglewood

15, 16, 22, 23 - Calcio - Champions League - Andata ottavi di finale

16-20 - Basket - Coppa Italia: finali a Pesaro

17 - Calcio - Europa League: andata spareggi

20 - Basket - NBA: All Star Game

24 - Calcio - Europa League: ritorno spareggi

Marzo

4-13 - Parailmpiadi - Giochi invernali a Pechino

5 - Ciclismo - Strade Bianche

6 - MotoGP - Prima gara del Mondiale 2022 a Losail (Qatar)

8, 9, 15, 16 - Calcio - Champions League - Ritorno ottavi di finale

10 - Calcio - Conference League: andata ottavi di finale

17 - Calcio - Conference League: ritorno ottavi di finale

18-20 - Atletica - Mondiali Indoor a Belgrado

19 - Ciclismo - Milano-Sanremo

20 - Formula 1 - Prima gara del Mondiale 2022 a Sakhir (Bahrain)

21-27 - Pattinaggio artistico - Mondiali di figura a Montpellier

24 - Calcio - Playoff Qualificazioni Mondiali Qatar: Italia-Macedonia

29 - Calcio - Playoff Qualificazioni Mondiali Qatar: eventuale Portogallo-Italia o Turchia-Italia

Aprile

2-10 - Curling - Mondiali maschili a Las Vegas

3 - Ciclismo - Giro delle Fiandre

9-13 - Nuoto - Campionati Italiani Assoluti primaverili a Riccione

10 - Ciclismo - Amstel Gold Race

17 - Ciclismo: Parigi-Roubaix

24 - Ciclismo: Liegi-Bastogne Liegi

Maggio

1-15 - Pallavolo - Finali scudetto uomini

6-29 - Ciclismo - Giro d'Italia

11 - Calcio - Finale Coppa Italia

13-29 - Nuoto - Mondiali a Fukuoka (Giappone)

13-29 - Hockey ghiaccio - Mondiali a Tampere (Finlandia)

14 o 15 - Pallavolo - Finali scudetto donne (eventuale gara 5)

18 - Calcio - Finale Europa League a Siviglia

22 - Calcio - Serie A: ultima giornata 2021-22

25 - Calcio - Finale Conference League a Tirana

27-29 - Basket - Final Four Eurolega a Berlino

28 - Basket - Finale Eurocup

28 - Calcio - Finale Champions League a San Pietroburgo

Giugno

1 - Calcio - Italia-Argentina a Londra

2-19 - Basket - NBA Finals

4 - Calcio - Nations League: Italia-Germania

7 - Calcio - Nations League: Italia-Ungheria

7-19 - Beach Volley - Mondiali uomini e donne a Roma

11 - Calcio - Nations League: Inghilterra-Italia

14 - Calcio - Nations League: Germania-Italia

15-19 - Ginnastica ritmica - Europei a Tel Aviv

25 - Giochi del Mediterrano a Orano (Algeria) - Fino al 5 luglio

27 - Tennis - Wimbledon (fino al 9 luglio)

Luglio

1-24 - Ciclismo - Tour de France

13-17 - Pallavolo - Fase finale Nations League donne

15-23 - Scherma - Mondiali al Cairo

15-24 - Atletica - Mondiali a Eugene (Usa)

20-24 - Pallavolo - Fase finale Nations League uomini

24-30 - Softball - Europei a Sant Boi (Spagna)

26 - Taekwondo - Mondiali in Olanda (fino all'1 agosto)

26-31 - Canoa - Mondiali slalom ad Augsburg (Germania)

Agosto

3-7 - Canoa - Mondiali sprint a Halifax (Canada)

11-14 - Canottaggio - Europei a Monaco di Baviera

11-21 - Arrampicata - Europei a Monaco di Baviera

11-21 - Ciclismo - Europei su strada e su pista a Monaco di Baviera

11-21 - Ginnastica artistica - Europei a Monaco di Baviera

11-21 - Nuoto - Europei a Roma

12-14 - Triathlon - Europei a Monaco di Baviera

13-21 - Tennis tavolo - Europei a Monaco di Baviera

15-21 - Atletica - Europei a Monaco di Baviera

18-21 - Canoa - Europei sprint a Monaco di Baviera

19-20 - Mountain Bike - Europei a Monaco di Baviera

19 - Ciclismo - Vuelta di Spagna (fino all'11 settembre)

24-28 - Mountain Bike - Mondiali a Les Gets (Francia)

26 - Pallavolo - Mondiali maschili in Russia (fino all'11 settembre)

27 - Pallanuoto - Europei a Spalato (fino al 10 settembre)

29 - Tennis - Us Open (fino all'11 settembre)

Settembre

1-18 - Basket - Europei uomini

14-18 - Ginnastica ritmica - Mondiali a Sofia

18-25 - Canottaggio - Mondiali a Racice (Repubblica Ceca)

18-25 - Ciclismo - Mondiali su strada a Wollongong (Australia)

23 - Calcio - Nations League: Italia-Inghilterra

23 - Pallavolo - Mondiali donne in Olanda e Polonia (fino al 15 ottobre)

26 - Calcio - Nations League: Ungheria-Italia

Ottobre

3-8 - Tiro con l'arco - Mondiali a Yankton (Usa)

8 - Ciclismo - Giro di Lombardia

12-16 - Ciclismo - Mondiali su pista a Montigny-le-Bretonneux

12-25 - Tiro a segno - Mondiali al Cairo

16 - Cricket - Mondiali in Australia (fino al 13 novembre)

29 - Ginnastica artistica - Mondiali a Liverpool (fino al 6 novembre)

Novembre

2-6 - Triathlon - Mondiali ad Abu Dhabi

5-6 - Ciclocross - Europei a Namur (Belgio)

6 - MotoGP - Ultima gara del Mondiale 2022 a Valencia

6 - Atletica - Maratona di New York

20 - Formula 1 - Ultima gara del Mondiale 2022 ad Abu Dhabi

21 - Calcio - Mondiali Qatar: partita inaugurale

Dicembre

11 - Atletica - Europei di cross a Torino

18 - Calcio - Finale Mondiali Qatar

