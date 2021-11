Gli atleti si sono confrontati a Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan, nei tornei di sambo sportivo per uomini e donne e nel sambo combat riservato ai soli uomini.

Ancora una volta la Russia ha dimostrato di avere una marcia in più, conquistando 4 medaglie d’oro, 5 d’argento e 4 di bronzo. Un risultato che non deve stupirci più di tanto, dato che questa arte marziale è nata proprio in Russia come metodo di addestramento dei soldati dell’Armata Rossa.

Tra i momenti salienti di questo campionato mondiale vogliamo ricordare il knockout inferto da Magomed Magodemov a Sokhibjon Khasanboev nella finale di sambo combat 88Kg: una tremenda ginocchiata che ha infranto i sogni dell’atleta uzbeko.

Da ricordare anche la splendida prestazione di Artem Osipenko, che ha conquistato il nono titolo mondiale della sua carriera.

Le uniche nazioni al di fuori del vecchio blocco sovietico ad aver ottenuto una medaglia d’oro sono Israele, grazie all’exploit di Alice Schlesinger che ha dominato il campionato femminile under 72Kg, e il Camerun, con Maxwell Djantou Nana che ha conquistato il titolo nel sambo combat over 98Kg.

Non sono mancate le polemiche, con la squalifica dell’atleta uzbeko Sarbon Ernazarov, accusato dal suo avversario russo di averlo morso sulla schiena nella finale di sambo combat 71Kg.

