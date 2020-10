Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine della videconferenza con i sindaci e i membri del consiglio regionale. In vista della prossima ordinanza che dovrebbe essere emanata tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre , il governatore leghista ha spiegato che "le nuove misure non saranno drammatiche" e che "i cittadini posso essere meno preoccupati, ma devono essere attenti alle misure altrimenti c’è il rischio che l’epidemia degeneri". E sullo sport dilettantistico aggiunge:

"Abbiamo preso questa decisione alla luce di due fattori che sono risultati decisivi. Da un lato il fatto che, di fronte all’aumentare dei contagi ed alla situazione del quadro epidemiologico, molte società sportive ci hanno comunicato la loro difficoltà nello scendere in campo in questo week end. Dall’altro il fatto che Regione Lombardia ha in cantiere un’ordinanza che uscirà lunedì 19 ottobre nella quale potrebbero anche essere previste limitazioni per lo sport di base dei nostri campionati".