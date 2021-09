Dopo un periodo lungo e buio, si intravede un po' di luce in fondo al tunnel: presto stadi e palazzetti potrebbero tornare ad accogliere un numero più consistente di persone. C'è infatti il parere positivo del Cts (comitato tecnico scientifico) in merito alla richista di aumentare la capienza massima di pubblico in stadi e palazzetti.

La nota viene firmata dal portavoce Silvio Brusaferro e all'interno si legge che si prevede possibile portare la capienza massima delle strutture all'aperto al 75% (quando ora è al 50) e al 50% per quelle al chiuso (ora è al 35), in stadi e palazzetti che facciano parte della zona bianca.

Il Cts, però, rivolge a tutti una raccomandazione, come riporta gazzetta.it: "La capienza negli impianti deve essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte, al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone [...] Siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi".

Dopo il dialogo col Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, arriva dunque il benestare per consentire una maggiore affluenza di pubblico agli eventi sportivi. Si attende a breve l'emissione da parte del Governo del decreto che concretizzi con i fatti il via libera dato dal Cts.

