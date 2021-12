È il giorno del Super Green Pass: dal 6 dicembre al prossimo 15 gennaio, anche in zona bianca, sarà necessario possedere il nuovo certificato verde per accedere a eventi sportivi o spettacoli e per praticare attività fisica al chiuso o utilizzando impianti sportivi pubblici o privati. Dal calcetto alle palestre, dalla possibilità di accedere allo stadio ai cambiamenti riguardanti il trasporto sui mezzi pubblici, ecco cosa cambia secondo le ultime direttive emanate dal Governo in merito al Super Green Pass:

Palestre e calcetto

Secondo quanto riportato dalle ultime direttive, l'attività sportiva o motoria all'aperto rimane libera per tutti anche presso aree attrezzate e parchi pubblici. Basterà il Green Pass - invece - per palestre, piscine, centri natatori situati in zona bianca e gialla. Diventa necessario il Super Green Pass se ci si trova in zona arancione. Discorso simile per piscine o centri natatorii all'aperto, accessibili a chiunque fino alla zona arancione dove diventa - invece - necessario il Super Green Pass.

Capitolo calcetto, con l'accesso agli spogliatoi in zona bianca e gialla che rimane consentito a chi ha il normale Green Pass, viene richiesto quello "rafforzato" in zona arancione. Stesso discorso per quanto riguarda gli sport di squadra, gli sport di contatto e le attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso, accessibili in zona bianca e gialla a chi possiede il Green Pass e solo con il Super nelle zone arancioni.

Stadio e impianti sciistici

L'accesso a eventi e competizioni sportive in stadi e palazzetti - ancora con capienza del 60% al chiuso e del 75% all’aperto - diventa possibile solo per chi possiede il Super Green Pass. Per quanto riguarda la possibilità di sciare, l'acquisto dello skipass per funivie, cabinovie e seggiovie diventa consentito solo con il Green Pass se ci si trova in zona bianca o gialla, col Super Green Pass in zona arancione.

E con i trasporti?

Tifosi, sportivi e chiunque voglia spostarsi utilizzando i mezzi di trasporto pubblici o privati di linea - siano essi Pullman, autobus, aerei, treni o navi che collegano più regioni - dovrà necessariamente essere munito di Green Pass. Rimane consentito a tutti l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea - taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di ncc, lo spostamenti con mezzo proprio - se all’interno del proprio comune e da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia - o in scuolabus per quanto riguarda gli Under 12.

