Nella conferenza stampa tenuta dal presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Speranza è emerso che a partire dal 26 aprile, dove l’indice di contagio consentirà alle varie regioni di rientrare nella fascia a classificazione di rischio basso (zona gialla), sarà possibile praticare attività all’aperto, tra queste il

La prima data chiave è il 26 di aprile, quando ripristiniamo le zone gialle, investendo sugli spazi aperti. Poi c'è una road map che ci accompagnerà e che monitoreremo passo dopo passo.

Sarebbe una vera svolta per gli amanti di questo sport, il più diffuso in Italia. Il mondo delle discipline di contatto amatoriali è fermo da più di sei mesi, esattamente dal dpcm dello scorso 18 ottobre 2020. In realtà si trattò solo di una parentesi, scaturita dalle riaperture estive.

COSA È CAMBIATO PER GLI SPORT DI CONTATTO ALL’APERTO?

La scelta, quasi a sorpresa, di tornare a fare qualsiasi tipo di sport all'aperto, anche quelli di contatto come il calcetto, basket o beach volley, trova radici dai dati dell’Health Protection Surveillance Centre (HPSC) che monitora la diffusione del coronavirus in Irlanda.

Dall’analisi è stato appurato che solo un caso su mille è attribuibile alla trasmissione del virus all’aperto. Fino al 24 marzo, emerge dalla ricerca, sono stati rilevati 232.164 casi di Sars-CoV-2 ma solo 262 erano legati al contagio all’aperto, cioè solo lo 0,1%.

Ovviamente, ripetiamo, le attività potranno essere ripristinate solo in zona gialla, ma questo resta comunque un grande segnale di riapertura per lo sport e l’intero Paese. Non resta che riattivare tutte le chat e giocare (responsabilmente).







