Ci risiamo. A partire dal’Italia sarà in zona arancione e rossa, a eccezione della Sardegna che resta in zona bianca. Se per le attività commerciali, le scuole e gli asili si ripiomba nel baratro, l'unica consolazione riguarda gli amatori che fanno sport . Per loro, infatti, le restrizioni saranno meno pesanti rispetto a un anno fa. Scatta laper Lombardia, Piemonte, la provincia autonoma di Trento e di Bolzano, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Puglia, Basilicata, Campania, Veneto e Marche. Sulla Basilicata sarebbero in corso delle verifiche. Campania e Molise restano in arancione. Vedono un peggioramento della situazione, in senso più restrittivo anche Liguria, Valle D’Aosta, Calabria e Sicilia, Regioni gialle che da lunedì diventano arancioni. Nessuna variazione per Umbria e Abruzzo, che si trovavano già in fascia arancione. La Sardegna per il momento è l'unica Regione bianca.