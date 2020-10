Quando uscite dallo stadio, non buttate il biglietto: è questo il mantra che devono iniziare ad imparare i tifosi di Milan ed Atalanta per le prossime partite di campionato e Champions. Dopo la firma da parte di Regione Lombardia dell'ordinanza per il coprifuoco dalle 23 alle 5, le partite dei rossoneri e dei bergamaschi erano diventate un potenziale rebus da risolvere.

Come potevano tornare a casa i tifosi se alle 23:00 erano ancora impegnati ad uscire dallo stadio o imbottigliati nel traffico? Ecco pronta la soluzione. Per muoversi è sufficiente conservare il biglietto della partita ed esporlo in caso di controllo, dice la Gazzetta dello Sport.

Questa definizione dell’ordinanza lombarda, che probabilmente verrà ripresa anche dalla Campania, è particolarmente importante anche per gli appassionati di basket e volley, per cui il botteghino ha comunque un peso importante.

Inoltre, questa linea potrebbe essere adottata da altre regioni, nel caso si debba decidere per nuovi lockdown notturni. A fare la differenza è stata la scelta delle ore 23: se lo stop fosse stato alle 22, come si era supposto in un primo momento, la situazione sarebbe stata più difficile da gestire.

I match a rischio coprifuoco

Milan-Roma del 26 ottobre e Milan-Verona dell'8 novembre, in entrambi i casi alle 20.45. Atalanta-Ajax del 27 ottobre e Atalanta-Liverpool del 3 novembre. Non interessate da questa chiusura Inter, Napoli e Benevento (il coprifuoco ci sarà anche in Campania) che non hanno in previsione incontri serali interni.

