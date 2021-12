Dal 10 gennaio il green pass rafforzato (il cosiddetto Super Green Pass, ovvero solo quello per vaccinati e guariti) sarà obbligatorio per molte attività sportive. Tra queste anche la frequentazione di piscine, palestre, centri sportivi e spogliatoi. Una decisione che va estendere così quella che era già prevista per la presenza negli stadi. Dall’obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

E’ questo quanto previsto dal cosiddetto Decreto Festività varato qualche giorno fa dal governo (il 23 dicembre 2021) e che diventerà appunto ufficiale dal prossimo 10 gennaio. Il decreto dunque allunga dunque la lista dei luoghi in cui sarà richiesto il Green Pass rafforzato rilasciato a chi è vaccinato o guarito dal Covid, non rendendo più disponibile di fatto ai non vaccinati l’accesso a piscine, palestre e centri sportivi come quelli per il calcetto; anche a coloro i quali avessero un test negativo (cosa che era consentita invece fino ad adesso).

Ad

Green Pass Credit Foto Getty Images

Tutti Gli Sport Sotto l'albero sport e serenità: Buon Natale da Eurosport! IERI A 08:50

E per gli impianti sciistici: cambia qualcosa?

Al momento nessun cambio per gli impianti di risalita, che dunque restano aperti anche ai possessori del semplice green pass ottenuto anche attraverso un test covid-19 con esito negativo (72 ore con il molecolare, 48 ore con l’antigentico). Attenzione però alle zone delle varie regioni. Negli impianti e comprensori sciistici si potranno acquistare due tipi di skipass: il primo è quello che consente a l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; il secondo per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento. Nella prima fattispecie l'acquisto dello skipass in zona bianca e gialla è consentito anche a chi è in possesso di Green Pass, ovvero quello base. In zona arancione invece lo possono acquistare solo coloro che hanno il Green Pass rafforzato e dunque sono vaccinati o guariti dal Covid.

Bormio, gli impianti di risalita Credit Foto Getty Images

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Tutti Gli Sport I 20 libri di sport da regalare a Natale 20/12/2021 A 12:19