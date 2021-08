Con l'estate ormai alle spalle, la stagione sportiva (amatoriale e non) è davvero pronta a ripartire - ovviamente tenendo conto di norme, protocolli e restrizioni previste in relazione al coronavirus. Dalle palestre alle piscine, dalla richiesta del Green Pass alle disposizioni necessarie per svolgere sport all'aperto: ecco quello che c'è da sapere per allenarsi e fare sport.

Palestre, piscine e sport al chiuso

l’articolo 6 del DL del 23 luglio ha introdotto l'obbligo di Green Pass : sarà necessario, dunque, per ogni persona di età superiore ai 12 anni presentare la propria certificazione verde per svolgere attività fisiche in palestre e piscine. Per quanto riguarda i minori di 12 anni, invece, basterà che i propri accompagnatori (genitori o baby sitter) siano muniti di Green Pass e - quindi - abilitati ad accedere a spogliatoi o strutture. A partire dallo scorso 6 agosto,del DL del 23 luglio ha introdotto per piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso : sarà necessario, dunque, per ogni persona di età superiore ai 12 anni presentare la propria certificazione verde per svolgere attività fisiche in palestre e piscine. Per quanto riguarda i minori di 12 anni, invece, basterà che i propri accompagnatori (genitori o baby sitter) siano muniti di Green Pass e - quindi - abilitati ad accedere a spogliatoi o strutture.

A questa importante novità si sommano, ovviamente, tutte le disposizioni precedenti all'ultimo Decreto Legge: dall'obbligo di mascherina al chiuso - fatta esclusione per doccia e allenamento vero e proprio, alla misurazione della temperatura all’ingresso e il mantenimento della distanza di 2 metri tra gli atleti in palestra e 7 metri quadrati quanti riguarda i nuotatori in vasca. L'obbligo del Green Pass si entende anche a tutti quelli sport o attività che vengono svolti all'interno delle palestre e in corsia come danza, arti marziali, ginnastica artistica, yoga, acquagym o spinning, dentro e fuori dall’acqua.

Gli sport all'aperto

Per quanto riguarda gli impianti sportivi all'aperto, secondo l'ultimo Decreto Legge di luglio non è previsto l'obbligo di Green Pass: le richieste di certificazione verde possono essere comunque richieste dai singoli impianti che dispongono di spogliatoi, docce e servizi igienici al chiuso. In caso di esplicita richiesta di utilizzo delle sole zone esterne dell'impianto (campi da tennis, padel, calcio o piscine all'aperto), è possibile richiedere la compilazione di un'autocertificazione che permetterà l'accesso a quelle specifiche aree, escludendo - di conseguenza - la possibilità di usufruire delle zone al chiuso (anche eventuali bar).

Gli sport di squadra

CALCIO

Secondo le disposizioni della FIGC, è previsto per attività dilettantistiche o giovanili agonistiche di livello regionale o provinciale l'attività di screening iniziale con i tamponi antigenici o molecolari, facoltativa per chi - invece - dispone già di Green Pass. Screening iniziale che rimane comunque obbligatorio - anche se in possesso di certificazione verde - dal momento in cui si tratti di attività agonistiche dilettantistiche giovanili di livello nazionali o comunque riconosciute di preminente interesse nazionale dalla Federazione o relative alle fasi finali di competizioni nazionali.

Per quanto riguarda gli allenamenti, seppur svolti parzialmente all'aperto, rimane obbligatoria la presentazione della Certificazione verde o di un tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento per i non vaccinati e non guariti, e per i soggetti non vaccinati con l'intero ciclo vaccinale.

BASKET

Per i corsi di mini-basket e tutte le attività riguardanti i bambini di età inferiore ai 12 anni, non è prevista la presentazione di Green Pass - poichè si tratta di una categoria ancora esclusa dalla campagna vaccinale. Per svolgere gli allenamenti, allora, sarà necessaria un'autocertificazione compilata dai genitori. L'obbligo di Green Pass rimane per i maggiori di 12 anni, in mancanza di questo sarà necessario attestare di essere risultato negativo ad un tampone svolto entro 7 giorni.

PALLAVOLO

Come negli altri sport di squadra, anche per la Pallavolo risulta necessario presentare il Green Pass per svolgere attività in palestra. La serie A e B - sia maschile che femminile - hanno introdotto l’obbligo di un tampone 48/72 ore prima della ripresa degli allenamenti e delle competizioni, dalla serie C in giù è raccomandato un tampone molecolare o antigenico svolto nelle 72/48 ore prima del giorno fissato per la ripresa dell'attività sportiva. Senza Green Pass, il tampone diventa obbligatorio - invece - prima delle competizioni.

