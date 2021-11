Un tweet di Clemente Mimun, direttore del Tg5, ha annunciato la morte di Giampiero Galeazzi , storico giornalista Rai. Ex canottiere, aveva vinto il campionato italiano del singolo. Dopo la laurea in economia e le vittorie da professionista, è diventato giornalista sportivo Rai prima in radio e poi in tv.

Ad

Alè Antonio, che sei il più forte del mondo. Alè Beniamino. Andiamo a vincere, andiamo a vincere ancora. Questo è il K2 italiano. Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italiaaa! [Giampiero Galeazzi, 2000]

Tutti Gli Sport I 10 sportivi più ricchi al mondo: Jordan guida davanti a Tiger Woods 09/11/2021 A 08:20

Nato a Roma il 18 maggio 1946, Giampiero Galeazzi ha partecipato prima alla Domenica Sportiva e poi a Mercoledì Sport. Negli anni Ottanta è stato inviato per la Domenica Sportiva, coprendo le partite più importanti del campionato di serie A, mentre dal 1992 al 1999 è stato il volto della trasmissione 90esimo minuto. Il soprannome "Bisteccone" è stato scelto per lui da Mara Venier: sua grande amica.

Paolo Canè ci fa sognare. Sta piangendo sulla spalla di Panatta che lo ha fortemente voluto. Grandi emozioni [Giampiero Galeazzi, 1993]

Tra i tanti sport commentati in carriera, Giampiero Galeazzi verrà ricordato per essere stata la voce delle imprese dell’Italia nel canotaggio. Epico il racconto della vittoria dei fratelli Abbagnale a Seul 1988, così come il Mondiale in Tasmania nel 1990 e quella di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi nel K2 ai Giochi Olimpici di Sydney. Da non dimenticare, sempre a Sydney, il "4 senza" e il fantastico oro di Josefa Idem. Ma Galeazzi non era solo canoa: tra suoi i racconti che hanno fatto la storia c'è anche quello del match tra Paolo Canè e Mark Woodford a Firenze durante la Coppa Davis 1993.

Abagnale in esclusiva tra Tokyo, Rio e... Abbagnale!

Tutti Gli Sport Malagò: "Dialogo con la politica per il rapporto scuola-sport" 21/10/2021 A 10:55