Da Mbappé alla Gauff, dalla Shiffrin alle star NBA: lo sport chiede giustizia per George Floyd

Sono tanti gli sportivi che si sono uniti al coro di proteste per la morte di George Floyd, 46enne afroamericano di Minneapolis, Minnesota, deceduto lunedì sera dopo essere stato bloccato a terra da un poliziotto perché trovato in possesso di un documento falso.

Sono tanti gli sportivi che si sono uniti al coro di proteste per la morte di George Floyd, 46enne afroamericano di Minneapolis, Minnesota, deceduto lunedì sera dopo essere stato bloccato a terra da un poliziotto perché trovato in possesso di un documento falso. Kylian Mbappé, campione del mondo con la Francia nel 2018, ha twittato l'hashtag #JusticeforGeorge con l'iconcina di un pugno in segno di protesta e quella di una faccia che urla.

Bundesliga Il tributo di Weston McKennie per George Floyd: scende in campo con una fascia in suo onore DA 19 ORE

L'attaccante del PSG è solo l'ultimo sportivo a far sentire la sua voce in questa vicenda di cronaca che sta turbando gli Stati Uniti: campioni NBA, NFL, del tennis e di ogni sport hanno infatti manifestato solidarietà e sdegno per quanto accaduto.

Solo 23 anni, ma una maturità già più volte dimostrata che va ben oltre la sua età: la stellina dei Celtics Jaylen Brown - nativo di Marietta, a una ventina di minuti d’auto da Atlanta - ha guidato per 15 ore da Boston fino alla città della Georgia per onorare la morte di George Floyd e unirsi a una marcia pacifica. "Essere una celebrità, essere un giocatore NBA, non mi esclude da questo tipo di conversazione. Prima di tutto sono un uomo di colore e un membro di questa comunità. Vogliamo che il mondo sappia le ingiustizie che vediamo ogni giorno, vogliamo che le nostre voci siano ascoltate: ho solo 23 anni, non ho tutte le risposte, ma di sicuro mi sento come si sentono tutti. Quello che sta succedendo non è ok, non ci sono dubbi", ha fatto sapere il numero 7 dei Celtics, che indossando una maglia nera e reggendo in mano un cartello con la scritta "I can’t breathe" si è messo alla guida della marcia.

Con lui al suo fianco per le strade di Atlanta un altro giocatore NBA, la point guard degli Indiana Pacers Malcolm Brogdon, con cui Brown condivide anche il ruolo di vice presidente dell’associazione giocatori, carica che dà alla loro presenza in strada una forza ancora ulteriore: "Questo è il momento per agire, abbiamo il potere per farlo. Mio nonno è sceso in strada a marciare accanto a Martin Luther King Jr. negli anni ’60: sono certo che sarebbe orgoglioso di vederci tutti qui, così come sono certo che lo saranno i nostri figli".

Cori Gauff, tennista statunitense di 16 anni, al grido dell’hashtag #blacklivesmatter (#levitenerecontano), ha ricordato la morte di alcune persone americane uccise dalla polizia, tra cui Floyd, invitando le persone a firmare una petizione e promettendo di usare i propri social per cercare di rendere il mondo un posto migliore. La classe 2004 ha anche lanciato una provocazione: "Sarò io la prossima?".

“Forza ditemi che sono un’atleta e devo stare al mio posto, che devo solo divertirmi e non immischiarmi con la politica”. Mikaela Shiffrin attacca frontalmente su Instagram sulla questione che sta infiammando (letteralmente) gli Stati Uniti.

Weston McKennie, di ruolo centrocampista, classe 1998 e originario di Little Elm, Texas ha mostrato una fascia sul braccio in ricordo del connazionale, durante Schalke 04-Werder Brema di Bundesliga. Proprio sulla fascia era presente la scritta: "Justice for George". Giustizia per George.

Weston McKennie Credit Foto Eurosport

Play Icon WATCH Il discorso di Stephen Jackson al raduno per George Floyd: "Ho perso un fratello, ma non ho paura" 00:00:46

NBA LeBron James, Steve Kerr e le voci di protesta sul caso di razzismo di George Floyd negli USA 27/05/2020 A 16:02

Play Icon