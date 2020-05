Dal divieto del canottaggio in coppia alla pipì in acqua: le curiosità dei protocolli anti-covid

Il "Corriere dello Sport" ha raccolto una serie di stranezze e curiosità dei nuovi protocolli per la regolamentazione dell'attività sportiva durante la pandemia di coronavirus: ecco le principali.

La ripartenza dello sport tra protocolli e nuove linee-guida non sarà facile. Il rischio di incagliarsi in un grosso ginepraio è alto, con situazioni al limite del paradossale ma rese strettamente necessarie dalla complessa situazione sanitaria mondiale. Il "Corriere dello Sport" ha raccolto le stranezze più curiose: qui sotto vi riportiamo un sunto delle principali, sport per sport.

Nuoto

Nonostante gli atleti siano chiamati a presentarsi nei centri sportivi già vestiti da allenamento per l'impossibilità di utilizzare gli spogliatoi, è ovviamente vietato ai nuotatori recarsi in piscina già in costume di bagno. Vietato soffiarsi il naso e sputare ma anche fare pipì in acqua, nonostante la FIN affermi che il cloro, con concentrazioni comprese tra 0.8 e 1.5 mg/l, aiuti a combattere la propagazione del virus.

Pallamano

Vietato l'utilizzo della pece per aumentare la presa sul pallone, perché rende difficile la sanificazione delle palestre.

Baseball

Vietato masticare e sputare tabacco.

Canottaggio

Concessa soltanto l'attività in singolo, vietato il doppio per attenersi alla norma di distanziamento sociale tra gli atleti (servirebbero altri 40 cm in più).

Tennis

Concessa l'attività in doppio, obbligo di utilizzare un guanto sulla mano libera, vietato passarsi la pallina con le mani, soppressa la figura del raccattapalle, panchine per i giocatori posizionate sui lati opposti del campo.

Tennis Tavolo

Vietato il doppio, vietato soffiare sulla pallina, obbligo di utilizzare un guanto sulla mano libera, soppressa la figura del raccattapalle.

Tiro con l'arco

L'arciere dovrà andare a recuperare le frecce scoccate e provvedere alla loro sanificazione.

Bocce

Utilizzo del laser per la misurazione delle distanze.

Golf

Al giocatore è permesso l'utilizzo del cart per spostarsi sul campo, ma senza altri passeggeri per mantenere il distanziamento sociale.

Hockey prato

Consiglio di recarsi al campo d'allenamento in solitaria, a piedi o con la bicicletta.

Pallavolo

Viene introdotta la figura del Covid-manager per verificare il rispetto delle disposizioni anti-covid.

