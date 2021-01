Proprio nella rassegna iridata a Seefeld, in Austria, la polizia eseguì alcuni arresti, dando il via alla citata operazione. Di fatto, tutti gli atleti che frequentarono il medico tedesco sono stati già condannati dalla giustizia o squalificati. Come è emerso dalle indagini, ogni trasfusione veniva pagata 5000 euro. In questo contesto, Schmidt è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere dal tribunale di Monaco di Baviera, dopo essere stato arrestato a Erfurt nel 2019. Al medico però è stato sottratto il periodo di detenzione preventiva. Riconosciuti colpevoli anche i quattro complici del “dottore”. Come rivela gazzetta.it, a Dirk Q. sono stati inflitti due anni e quattro mesi di libertà vigilata, all’infermiera Diana S. un anno e quattro mesi di libertà vigilata, al paramedico Sven M. e ad Ansgard Schmidt, padre del medico, addebitate solo multe.