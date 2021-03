“Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità”

Dopo settimane di indiscrezioni e bozze sono state ufficializzate le misure che entreranno in vigore con il nuovo Dpcm, valide dal marzo al 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta. Se a livello generale le più grandi novità riguardano la chiusura delle scuole in zona rossa e la riapertura dal 27 marzo di cinema e teatri nelle Regioni in zona gialla e a determinate condizioni per lo sport sono pochi i cambiamenti.