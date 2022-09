La tornata elettorale del 25 settembre ha decretato la vittoria schiacciante della coalizione di centrodestra, guidato da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Tra i nuovi deputati e senatori che andranno a comporre il Parlamento ci sono anche diverse personalità che nella loro vita hanno avuto, o hanno tuttora, rapporti diretti con lo sport. Ecco i principali:

Silvio Berlusconi

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna in Senato: l’ex premier ha vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze contro Federica Perella, sindaco alla Cultura del Comune di Seregno. Un successo per Berlusconi proprio a Monza, che dal punto di vista calcistico ha portato in Serie A per la prima volta con la promozione della scorsa stagione, dopo aver acquistato il club brianzolo nel 2018.

Claudio Lotito

Anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato eletto senatore. Il patron del club biancoceleste ha vinto la sfida nel collegio uninominale dove era candidato in Molise dal centrodestra in quota Forza Italia. “In questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani. Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò lo loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagna elettorale”, ha detto Lotito.

Mauro Berruto

E' in Parlamento anche l'ex commissario tecnico della nazionale di volley Mauro Berruto. Non è ancora definitiva l'attribuzione dei seggi con il sistema proporzionale, ma sembra sia fatta per il coach della squadra che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012: Berruto correva con il Pd nel seggio della provincia di Torino.

Vezzali e Mastrangelo in corsa

Resta da capire il destino di Valentina Vezzali e Luigi Mastrangelo: l'ex schermitrice con 6 ori olimpici e 16 ori mondiali, e sottosegretaria allo Sport nel Governo Draghi, era candidata capolista del collegio plurinominale per la Camera dei deputati del Trentino Alto Adige, mentre il campione di pallavolo, attualmente a capo del dipartimento Sport della Lega, attende i conteggi in Puglia.

