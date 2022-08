L'estate sportiva entra nl vivo. Dal 15 agosto, oltre agli Europei di Dal 15 agosto, oltre agli Europei di nuoto a Roma , negli Europei multisport di Monaco di Baviera entra nel programa anche l'atletica leggera , con molti italiani in gara.

Gli Europei 2022 di nuoto e gli European Championships 2022 saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (14.05-17.45, 17.55-18.10, 18.35-20.30, 21.00-23.00) e RaiSport+HD (09.00-22.00). La diretta streaming sarà fruibile su RaiPlay (09.00-10.55, 18.15-23.00), RaiPlay 2 (18.00-20.20) e RaiPlay 3 (12.00-15.00, 15.45-19.30). Per gli Europei di nuoto, nuoto artistico e tuffi ci sono anche Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, per il ciclismo su pista anche Eurosport 1 (finali) ed Eurosport Player (qualificazioni e finali).

Ad

Il programma di lunedì 15 agosto

Tutti Gli Sport Vezzali convinta: "Sport e scuola devono camminare insieme" 04/08/2022 A 15:40

09.00 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Donne – 50m Stile Libero

09.12 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Uomini – 50m Rana

09.24 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Donne – 100m Dorso

09.30 TENNISTAVOLO – singolare maschile, fase a gironi

09.30 NUOTO ARTISTICO Donne – duo tecnico – Finale

09.36 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Uomini – 200m Farfalla

09.49 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Donne – 200m Misti

10.00 ATLETICA – getto del peso maschile, qualificazioni

10.03 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Mista – 4x100m Stile Libero

10.05 ATLETICA – decathlon, 100 metri

10.17 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Uomini – 1500m Stile Libero

10.25 ATLETICA – Salto con l’asta femminile, qualificazioni

10.30 ATLETICA – Maratona femminile, finale

10.30 NUOTO ARTISTICO Mista – duo tecnico – Finale

10.40 ATLETICA – 100 metri maschile, batterie

10.50 ATLETICA – decathlon, salto in lungo

11.05 ATLETICA – 100 metri femminili, batterie

11.20 ATLETICA – getto del peso femminile, qualificazioni

11.30 ATLETICA – Maratona maschile, finale

12.00 CICLISMO SU PISTA – omnium maschile, qualificazioni

12.10 ATLETICA – Salto in lungo maschile, qualificazioni

12.25 TENNISTAVOLO – singolare femminile, fase a gironi

12.40 ATLETICA – decathlon, getto del peso

13.00 TUFFI Mista – Team event – Finale

13.00 CICLISMO SU PISTA – 1 km maschile, qualificazioni

13.30 CICLISMO SU PISTA – omnium femminile, scratch

13.45 CICLISMO SU PISTA – omnium maschile, scratch

14.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – speed femminile, qualificazioni

14.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – speed maschile, qualificazioni

14.40 TENNISTAVOLO – doppio misto, semifinali

15.00 NUOTO ARTISTICO Donne – squadra libero – Finale

15.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – speed femminile, finale

15.45 ARRAMPICATA SPORTIVA – speed maschile, finale

15.45 CICLISMO SU PISTA – sprint femminile, semifinali

15.53 CICLISMO SU PISTA – omnium femminile, tempo race

16.18 CICLISMO SU PISTA – omnium maschile, tempo race

16.41 CICLISMO SU PISTA – 1 km maschile, finale

16.45 NUOTO ARTISTICO – Gala

17.05 CICLISMO SU PISTA – omnium femminile, eliminazione

17.15 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

17.25 CICLISMO SU PISTA – sprint femminile, finale

17.41 CICLISMO SU PISTA – omnium maschile, eliminazione

18.00 NUOTO IN CORSIA Donne – 100m Farfalla – Finale

18.06 NUOTO IN CORSIA Uomini – 200m Stile Libero – Finale

18.09 CICLISMO SU PISTA – omnium femminile, corsa a punti

18.13 NUOTO IN CORSIA Donne – 200m Rana – Finale

18.15 ATLETICA – lancio del disco femminile, qualificazioni

18.20 NUOTO IN CORSIA Donne – 100m Rana – Semifinale

18.29 NUOTO IN CORSIA Uomini – 50m Rana – Semifinale

18.30 ATLETICA – decathlon, salto in alto

18.30 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

18.45 CICLISMO SU PISTA – omnium maschile, corsa a punti

18.50 NUOTO IN CORSIA Donne – 50m Stile Libero – Semifinale

18.57 NUOTO IN CORSIA Uomini – 200m Farfalla – Semifinale

19.00 ATLETICA – 400 metri maschili, batterie

19.07 NUOTO IN CORSIA Donne – 200m Misti – Semifinale

19.20 TENNISTAVOLO – doppio misto, finale

19.24 NUOTO IN CORSIA Uomini – 50m Dorso – Finale

19.29 NUOTO IN CORSIA Donne – 1500m Stile Libero – Finale

19.35 ATLETICA – 400 metri femminili, batterie

19.49 NUOTO IN CORSIA Mista – 4x100m Stile Libero – Finale

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

20.05 ATLETICA – salto triplo maschile, qualificazioni

20.15 ATLETICA – 1500 metri maschili, batterie

20.38 ATLETICA – getto del peso femminile, finale

20.58 ATLETICA – getto del peso maschile, finale

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

21.15 ATLETICA – decathlon, 400 metri

21.48 ATLETICA – 10000 metri femminili, finale

ITALIANI IN GARA EUROPEI 2022 OGGI

LUNEDÌ 15 AGOSTO

09:00 NUOTO IN CORSIA eliminatorie – 50 sl F con Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino

09:12 NUOTO IN CORSIA eliminatorie – 50 rana M con Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Federico Poggio e Fabio Scozzoli

09:24 NUOTO IN CORSIA eliminatorie – 100 dorso F con Margherita Panziera, Silvia Scalia e Federica Toma

09:30 NUOTO ARTISTICO FINALE – Duo tecnico con Linda Cerruti e Costanza Ferro

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, fase a gironi: ARLIA Nicole, VIVARELLI Debora, MONFARDINI Gaia

09:36 NUOTO IN CORSIA eliminatorie – 200 farfalla M con Federico Burdisso, Giacomo Carini, Claudio Faraci e Alberto Razzetti

09:49 NUOTO IN CORSIA eliminatorie – 200 misti F con Sara Franceschi e Francesca Fresia

10.00 ATLETICA Peso M Qualificazione BIANCHETTI, FABBRI, PONZIO

10:03 NUOTO IN CORSIA eliminatorie – 4×100 sl mixed con staffetta Italia

10.05 ATLETICA 100 M Decathlon DESTER

10:17 NUOTO IN CORSIA eliminatorie – 1500 sl M con Domenico Acerenza, Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri

10.25 ATLETICA Asta F Qualificazione BRUNI, MOLINAROLO

10:30 NUOTO ARTISTICO FINALE – Duo misto tecnico con Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero

10.30 ATLETICA Maratona F Finale EPIS, INCERTI

10.50 ATLETICA Lungo M Decathlon DESTER

11.05 ATLETICA 100 F Batterie DOSSO, HOOPER, SIRAGUSA

11.30 ATLETICA Maratona M Finale AOUANI, CUNEAZ, D’ONOFRIO, LA ROSA, MEUCCI

12.00 CICLISMO SU PISTA – omnium maschile, qualificazioni: CONSONNI Simone

12.25 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, fase a gironi: STOYANOV Niagol, BOBOCICA Mihai, PICCOLIN Jordy

12.40 ATLETICA Peso M Decathlon DESTER

13.00 CICLISMO SU PISTA – 1 km maschile, qualificazioni: BIANCHI Matteo, BOSCARO Davide

13:00 TUFFI FINALE – Team event con Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen, Chiara Pellacani, Eduard Timbretti Gugiu

13.30 CICLISMO SU PISTA – omnium femminile, scratch BARBIERI Rachele

14.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – speed femminile, qualificazioni: RANDI Giulia PISCOPO Erica COLLI Beatrice Anna BELLESINI Sofia

14.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – speed maschile, qualificazioni: BOULOS Alessandro ZODDA Gian Luca CINGARI Alessandro ZURLONI Matteo

15:00 NUOTO ARTISTICO FINALE – Squadra libero con CAVANNA Domiziana CERRUTI Linda DI CAMILLO Costanza FERRO Costanza GALLI Gemma IACOACCI Marta ZUNINO Francesca PICCOLI Enrica

15.53 CICLISMO SU PISTA – omnium femminile, tempo race BARBIERI Rachele

17.05 CICLISMO SU PISTA – omnium femminile, eliminazione BARBIERI Rachele

18.00 NUOTO IN CORSIA FINALE – 100 farfalla F con Ilaria Bianchi

18.06 NUOTO IN CORSIA FINALE – 200 sl M con Marco De Tullio e Stefano Di Cola

18.09 CICLISMO SU PISTA – omnium femminile, corsa a punti BARBIERI Rachele

18.13 NUOTO IN CORSIA FINALE – 200 rana F con Martina Carraro e Francesca Fangio

18.15 ATLETICA Disco F Qualificazione OSAKUE STRUMILLO

18.30 ATLETICA Alto M Decathlon DESTER

19.00 ATLETICA 400 M Batterie BENATI, RE, SCOTTI

19.24 NUOTO IN CORSIA FINALE – 50 dorso M con Thomas Ceccon e Michele Lamberti

19.29 NUOTO IN CORSIA FINALE – 1500 sl F con Martina Rita Caramignoli e Simona Quadarella

19.35 ATLETICA 400 F Batterie MANGIONE, POLINARI, TROIANI

20.05 ATLETICA Triplo M Qualificazione BOCCHI, DALLAVALLE, IHEMEJE

20.15 ATLETICA 1500 M Batterie ARESE, MESLEK

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile: SCAMPOLI Claudia/BIANCHIN Margherita

21.15 ATLETICA 400 M Decathlon DESTER

Tutti Gli Sport Canottaggio, i luoghi più belli del mondo per pagaiare 03/08/2022 A 08:12