ai recenti Europei è qualcosa di sbalorditivo. Tra la rassegna degli sport acquatici di Roma e i campionati multidisciplina di scena a Monaco di Baviera, un alfabeto dedicato ai nostri protagonisti, dalla A alla Z. Se le Olimpiadi di Tokyo 2020 resteranno una pietra miliare del nostro sport per l'eternità, anche quanto compiuto nel complesso dalla Nazionale italianaè qualcosa di sbalorditivo. gli azzurri hanno fatto razzia di ori e di podi , di record e di prestazioni memorabili. E se in molti casi ci si poteva aspettare dei risultati del genere, in altri si è andati al di là delle più rosee aspettative. Basta dare un'occhiata ai vari medaglieri per rendersi conto di quanto compiuto dalla nostra spedizione. Abbiamo deciso così di riassumere questi dieci giorni da urlo in

Viviani pazzesco! Oro nell'eliminazione, 5 ore dopo la prova in linea

A di ACERENZA - Il 27enne lucano è salito prepotentemente alla ribalta sul finire della rassegna romana, esaltandosi prepotentemente nelle prove in acque libere dopo il quarto posto in vasca nei 1500 stile libero. Prima si è preso l'argento alle spalle di Paltrinieri nella 5 km, poi ha chiuso i conti con una doppietta d'oro in poche ore salto di qualità definitivo per Acerenza, che insieme a Gregorio forma ormai una coppia di livello stellare per l'Italia in questa specialità del nuoto. - Il 27enne lucano è salito prepotentemente alla ribalta sul finire della rassegna romana, esaltandosi prepotentemente nelle prove in acque libere dopo il quarto posto in vasca nei 1500 stile libero. Prima si è preso l'argento alle spalle di Paltrinieri nella 5 km, poi ha chiuso i contiin poche ore tra la 10 km e la staffetta. Risultati che profumano diper Acerenza, che insieme a Gregorio forma ormai una coppia di livello stellare per l'Italia in questa specialità del nuoto.

B di BARBIERI - Come lei nessuno a Monaco di Baviera, maschi compresi! Rachele si è messa al collo quattro medaglie in Germania, issandosi al primo posto solitario nella classifica degli atleti pluripremiati in questa rassegna. Due ori tra Omnium e Madison (con Silvia Zanardi), poi un argento nell'inseguimento a squadre. Lasciata la pista, ha chiuso il cerchio delle medaglie con il bronzo Elisa Balsamo (argento). - Come lei nessuno a Monaco di Baviera, maschi compresi! Rachele, issandosi al primo posto solitario nella classifica degli atleti pluripremiati in questa rassegna. Due ori tra Omnium e Madison (con Silvia Zanardi), poi un argento nell'inseguimento a squadre. Lasciata la pista, ha chiuso il cerchio delle medaglie con il bronzo nella prova su strada femminile , dopo aver lavorato per la compagna(argento).

Barbieri, magico attacco e oro nell'Omnium! Rivivi l'impresa in 150"

C di CECCON - La sua indole unita ai risultati lo rendono il personaggio indiscusso del nostro nuoto. Nella bolgia di Roma, Thomas è diventato il primo italiano a vincere quattro ori e sei medaglie totali in una singola edizione. E l'ha fatto mettendo in acqua la sua sbalorditiva completezza, diventando anche il primo uomo di sempre a conquistare un titolo in tre stili diversi, per altro nella stessa rassegna: 50 farfalla, 100 dorso e 4x100 stile libero. Unico, con o senza baffi.

D di D'AMATO - Parliamo delle gemelle Asia e Alessia, simbolo di un'Italia della ginnastica artistica che a Monaco ha raccolto in tutto otto medaglie. La prima - Parliamo delle gemelle, simbolo di un'Italia della ginnastica artistica che a Monaco ha raccolto in tutto otto medaglie. La prima si è presa l'oro nell'All Around e l'argento nel volteggio, la sorella è salita sul secondo gradino del podio nelle parallele. Insieme alle compagne di squadra, poi, le due hanno trionfato anche nel Team Event. Resta il dispiacere per Asia, infortunatasi proprio nella gara del volteggio. In bocca al lupo per una pronta guarigione!

E di EUROITALIA - Gli Europei più azzurri di sempre, con il tricolore sventolato con una frequenza mai vista e l'Inno di Mameli vera colonna sonora sull'asse Roma-Monaco di Baviera. L'Italia ha messo in bacheca un totale di 118 medaglie (unica Nazione in tripla cifra, la Gran Bretagna segue a 87). Nello specifico: 38 ori, 42 argenti e 38 bronzi. Abbiamo vinto il medagliere generale nelle discipline acquatiche, oltre che quello del nuoto in corsia e in acque libere. Inoltre siamo stati secondi nel nuoto artistico e nei tuffi. L’Italia è l’unica Nazione ad aver raccolto almeno una medaglia in tutte le discipline acquatiche. Anche a Monaco non sono mancate le soddisfazioni: vittoria del medagliere degli Europei di ginnastica artistica femminile, terzo posto in quello di ciclismo su pista (dove mancavano Ganna e Balsamo), settimo in quello di atletica e terzo nella graduatoria generale degli European Championships (che tiene conto delle sole gare disputate in Germania).

F di FANTINI - Nessuna donna italiana era mai salita sul podio agli Europei nel lancio del martello. Ci è riuscita la 24enne di Fidenza, conquistando la medaglia di bronzo dietro alla romena Ghelber e alla polacca Różańska. Il primo podio di livello internazionale per Sara, che ai recenti Mondiali era stata quarta e si conferma come una delle atlete di punta nella specialità, quantomeno a livello europeo.

G di GINNASTICA - Sì, perchè passando forse più in sordina rispetto ad altre discipline, la squadra azzurra ha lasciato il segno eccome e non solo con le D'Amato. Martina Maggio, oro con le sorelle nel Team Event, è stata argento nel corpo libero e bronzo nell' All Around. Angela Andreoli si è presa il bronzo nel corpo libero oltre al successo a squadre. E infine Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Andrea Cingolani, Matteo Levantesi e Yumin Abbadini si sono piazzati al secondo posto nel Team Event maschile, risultato eccezionale anche in virtù di alcune assenze, battuti solo dalla Gran Bretagna.

H di HYPE - Inutile nasconderlo, c'erano grandi aspettative per questi Europei nel loro complesso. I risultati dei mesi precedenti raccontavano di una Nazionale in grado di primeggiare di diverse discipline e il campo (la piscina, la strada, la pedana) ha confermato tutto ciò. Creando ulteriore hype per il futuro prossimo e non, con vista sull'appuntamento che tutti sognano: le Olimpiadi di Parigi 2024.

I di IAPICHINO - Larissa non è riuscita a centrare una medaglia, ma ha chiuso al quinto posto a 18 centimetri dal bronzo al suo debutto nella rassegna continentale all'aperto. Il margine di crescita c'è per la figlia d'arte classe 2002, capace di un personale di 6.91, e dopo l'infortunio che l'ha privata delle Olimpiadi di Tokyo la strada per avvicinare le migliori della specialità sembra essere quella giusta.

J di JACOBS - E chi se non lui? 9''95 (record dei campionati) corso non al 100% della forma, stavolta per un polpaccio contratto. E proprio il fatto di aver vinto senza essere al top, ha fatto capire a tutti una cosa: se Marcell sta bene, resta lui l'uomo da battere nella gara delle gare. - E chi se non lui? Dopo il forfait in semifinale ai Mondiali di Eugene , il campione olimpico mette a zittire centinaia di critici e vince l'oro nei suoi 100 metri con autorità, aggiungendo un altro alloro alla sua bacheca. Un(record dei campionati) corso non al 100% della forma, stavolta per un polpaccio contratto. E proprio il fatto di aver vinto senza essere al top, ha fatto capire a tutti una cosa:nella gara delle gare.

"MA COSA HA FATTO?": JACOBS DA RECORD, LA GIOIA DEI COMMENTATORI

L di LINDA e LUCREZIA - Parliamo di nuoto di sincronizzato e le atlete in questione sono Cerruti e Ruggiero. La prima si è tinta due volte d'argento nelle gare individuali, battuta solo da Marta Fjedina e poi ha messo in cascina altri quattro argenti nelle prove a squadre e due bronzi nel duo. La seconda si è presa la scena con Giorgio Minisini sia nel programma tecnico che in quello libero, demolendo la concorrenza.

M di MINISINI e MARTINENGHI - Torniamo in piscina, anche se in due declinazioni diverse del nuoto. Giorgio Minisini è stato l'autentico mattatore nell'artistico, fregiandosi di ben quattro medaglie d'oro: nelle due gare singolari e nelle due gare miste insieme a Lucrezia Ruggiero. Capofila di un gruppo che ha vinto anche altri quattro argenti tra singolare e Team Event, sempre dietro alla forte Ucraina, e due bronzi. Nicolò Martinenghi, invece, è uno dei volti dello strapotere italiano nel nuoto in corsia. Padrone d'Europa nei 50 (record nazionale) e nei 100 rana con irrisoria facilità, - Torniamo in piscina, anche se in due declinazioni diverse del nuoto., fregiandosi di ben quattro medaglie d'oro: nelle due gare singolari e nelle due gare miste insieme a. Capofila di un gruppo che ha vinto anche altri quattro argenti tra singolare e Team Event, sempre dietro alla forte Ucraina, e due bronzi., invece, è uno dei volti dello strapotere italiano nel nuoto in corsia. Padrone d'Europa nei 50 (record nazionale) e nei 100 rana con irrisoria facilità, strepitoso MVP nella 4x100 mista dominata dall'Italia e pure argento nella 4x100 misti mista. Un uragano.

N di NOVITÀ - Di alcuni abbiamo già parlato, ma in generale sono stati molti gli italiani in grado di andare a podio per la prima volta in un grande evento. Ad esempio Matteo Giupponi nella 35 km di marcia o il duo Ahmed Abdelwahed-Osama Zoghlami, rispettivamente argento e bronzo nei 3000 siepi. Ma anche Andrea Dallavalle nel salto triplo. L'Italia sta crescendo di squadra e vanno sottolineati anche due risultati che non ha portato medaglie, ma che hanno un grande peso specifico: gli 8218 punti di Dario Dester nel decathlon e i 6028 di Sveva Gerevini nell'eptathlon. Il primo ha siglato il nuovo record nazionale, la seconda ha firmato il suo personal best e avvicinato il punteggio più alto registrato da un'italiana (Gertrud Bacher), che resiste dal 1999.

OSTIA - Il mare reso burrascoso dal meteo (a volte anche troppo) non ha impedito a questa location di diventare dolce per i colori azzurri. Si è detto di Acerenza e del Team Event (di Paltrinieri parliamo invece qui sotto), ma c'è stato anche dell'altro. Giulia Gabbrielleschi ha conquistato il bronzo nella 5 km, mentre Ginevra Taddeucci è stata battuta solo dalla tedesca Beck nella 10 km. Infine, Rachele Bruni, già quinta nella 5 km, è stata protagonista dell'oro (come Taddeucci) nel Team Event. Squadrone.

P di PALTRINIERI, PILATO, PANZIERA - Una lettera che si abbina soprattutto con il nuoto, dove questi tre atleti hanno saputo strabiliare ancora una volta. Su Gregorio, ormai, ogni aggettivo è superfluo. A Roma ha cominciato con l'oro negli 800 e l'argento nei 1500 stile libero, distanze in cui non scende mai dal podio europeo dal 2012. Ha poi continuato spostandosi alle sempre più amate acque libere, dove ha inanellato l'oro anche nella 5 km e nella staffetta. E chissenefrega del settimo posto nella 10 km: Paltrinieri merita di sedere al tavolo di Tomba, Pellegrini e altri miti dello sport italiano. Patrimonio. Benedetta Pilato ha fotocopiato i risultati dei Mondiali di Budapest: argento nei 50 e oro nei 100 rana. E scusate se è poco. La sorridente Margherita Panziera mette a segno una doppietta memorabile: al tris consecutivo nei 200 dorso, ha aggiunto il titolo anche nei 100 dorso: nessun italiano, uomo donna non fa differenza, c'era mai riuscito.

Q di QUADARELLA - Giocava in casa la nostra Simona e per un soffio non ha centrato la terza tripletta consecutiva agli Europei in vasca lunga. L'oro tris è arrivato negli 800 e nei 1500 stile libero. Solo la tedesca Gose l'ha battuta nei 400 stile libero, ma poco importa al di là dell'interruzione della striscia di imbattibilità. Ora sono otto i suoi titoli a livello continentale e solamente in quattro hanno fatto meglio di lei nella storia: Sarah Sjöström, Katinka Hosszú, Yana Klochkova e Krisztina Egerszegi. Mica male.

R di REGATTA CENTER - Altro luogo di gara caro agli italiani in questa edizione degli Europei di Monaco di Baviera, visto che in questo bacino si sono disputate le gare di canottaggio e canoa. E dove l'Italia si è divertita e ha fatto divertire. Il canottaggio ci ha portato tre ori: nel quattro di coppia pesi leggeri femminile con Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio, Arianna Noseda; nel quattro di coppia maschile con Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili; nel quattro di coppia pesi leggeri maschile con Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek. La canoa ha aggiunto un altro successo grazie alla coppia Manfredi Rizza-Andrea Di Liberto nel K-2 200 metri. E poi altre medaglie in serie (citiamo il doppio bronzo del canoista Carlo Tacchini tra C-1 1000 metri e C-1 5000 metri), per un totale di quattordici arrivate da questa sede di gara.

S di SQUADRA - Intesa come gruppo eccezionale nel suo complesso, dove i più forti vengono presi da punto di riferimento da chi sta crescendo e c'è stima (e stimolo) reciproco per migliorarsi. Ma anche come atleti capaci di vincere medaglie nelle gare di squadra. Nel nuoto in piscina, l'Italia c'è riuscita in tutte le staffette maschili e in due delle tre miste. Si è detto di ginnastica, sincronizzato, ciclismo su pista, canoa e canottaggio. E l'atletica? Persa la 4x100 maschile, Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. - Intesa come gruppo eccezionale nel suo complesso, dove i più forti vengono presi da punto di riferimento da chi sta crescendo e c'è stima (e stimolo) reciproco per migliorarsi. Ma anche come atleti capaci di vincere medaglie nelle gare di squadra. Nel nuoto in piscina, l'Italia c'è riuscita in tutte le staffette maschili e in due delle tre miste. Si è detto di ginnastica, sincronizzato, ciclismo su pista, canoa e canottaggio. E l'atletica? Persa la 4x100 maschile, ci ha pensato la squadra femminile al riscatto nella gara che ha chiuso le ostilità: un applauso al quartetto di bronzo formato da

T di TAMBERI, TORTU, TUFFI - Lettera importante in questo alfabeto, che racchiude diversi protagonisti di questi giorni. Gimbo Tamberi si è messo alle spalle il quarto posto mondiale e pur saltando di meno Chiara Pellacani. Cinque medaglie in cinque giorni per la romana tra prove singole e a squadre. E poi i trampolinisti Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, capaci di tre podi ciascuno (oro per il primo dai 3 metri), Elena Bertocchi regina dal metro e il quartetto vincente nella prova a squadre. - Lettera importante in questo alfabeto, che racchiude diversi protagonisti di questi giorni. Gimbo Tamberi si è messo alle spalle il quarto posto mondiale e pur saltando di meno è tornato sul tetto d'Europa nell'alto , dedicando questo nuovo alloro alla sua futura sposa e danzando sulle note di "Bello e impossibile". Tortu si è concentrato sui 200 metri e ha centrato una medaglia di bronzo che vale, la sua prima a livello individuale agli Europei. E che per l'Italia non si vedeva dai tempi di un certo Pietro Mennea. E poi i tuffi, la cui donna copertina è di certo. Cinque medaglie in cinque giorni per la romana tra prove singole e a squadre. E poi i trampolinisti, capaci di tre podi ciascuno (oro per il primo dai 3 metri), Elena Bertocchi regina dal metro e il quartetto vincente nella prova a squadre.

Il momento in cui Tamberi ha capito di aver vinto l'oro

U di UNDICI - Come le medaglie ottenute dalla squadra di atletica a Monaco di Baviera. Tre ori, due argenti e sei bronzi. Ma soprattutto un numero complessivo che nella storia della nostra Nazionale in questo evento era stata raggiunta solamente a Spalato 1990, dove i podi erano stati dodici.

V di VIVIANI - Un 14 agosto memorabile per il ciclista veronese. Elia centra l'oro nella corsa a eliminazione, bissando il successo del 2019 e confermando il trionfo iridato del 2021 in questo format. Un risultato già pregevole da sè, ma che assume ancora più valore visto che nella stessa giornata, in precedenza, Viviani aveva preso parte anche alla prova in linea di ciclismo su strada (207 chilometri), chiudendo al settimo posto.

Y di YEMAN - Una delle ultime gioie l'ha portata Yemaneberhan Crippa, per tutti Yeman. Il mezzofondista di sede in Trentino aveva già conquistato il bronzo nei 5000 metri, ma nei 10.000 si è superato, andandosi a prendere l'oro. E in che modo! Il classe '96 è stato protagonista di una rimonta poderosa negli ultimi 300 metri, utili per chiudere il gap sul fuggitivo norvegese Mezngi. Yeman l'ha passato sul rettilineo finale, ha vinto con margine e poi ha mostrato i muscoli, come fa Jacobs. Anche lui è un bel personaggio, non c'è che dire. E il titolo europeo nei 10.000 metri mancava dal 1990, quando si impose Salvatore Antibo.

Z di ZANARDI - Un'altra plurimedagliata dal ciclismo su pista. L'oro insieme a Rachele Barbieri nella madison è stato speciale, ma la 22enne piacentina è stata capace di aggiungervi anche due argenti: nell'inseguimento a squadre e nella corsa a punti. E le sue dichiarazioni dopo il secondo posto dietro a Lotte Kopecky ("Sono contenta, ma volevo vincere") ci dicono molto sulla sua mentalità.

Barbieri-Zanardi, l'emozione dell'inno di Mameli: rivivi la premiazione

