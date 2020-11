La nostra offerta per il Black Friday è finalmente disponibile: acquista un abbonamento annuale a soli 24,99€ invece dei soliti 49,99€, è un'offerta limitata.

Potrai gustarti le imprese dei tuoi atleti e dei tuoi sport preferiti grazie a una copertura live, HD, e su più device a disposizione, oltre ovviamente a un'offerta on demand per riguardarti comodamente quello che vuoi quando vuoi, con una soluzione anche muticamera su alcuni eventi selezionati.

È disponibile un'ampia scelta di eventi sportivi come i Grandi Slam, i Grandi Giri, snooker, sport invernali, partite selezionate di calcio e rugby e molti altri. E, naturalmente, Eurosport è l'orgogliosa emittente delle Olimpiadi fino al 2024.

Per conoscere la nostra programmazione clicca qui .

Abbonandoti a Eurosport potrai guardare i nostri contenuti Premium dove e come vuoi:

Il Black Friday è una tradizione di origine Statunitense che è diventato famosa in tutto il mondo negli ultimi anni. E' il nome informale utilizzato per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti d'America, che si celebra il quarto giovedì di novembre. Tradizionalmente il Black Friday è il periodo in cui trovare grosse occasioni e grossi sconti, e quest'anno potrai usufruire anche di un notevole sconto sull'abbonamento di Eurosport!