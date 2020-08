Questa settimana ci saranno grandi novità: vogliamo fornirvi una nuova esperienza di fruizione di Eurosport.

Gentili utenti di Eurosport,

Non capita spesso di relazionarci in questo modo. Quindi, prima di tutto, come state? È stato un 2020 caotico, spaventoso, impegnativo e semplicemente strano, e tutti in Eurosport speriamo che stiate bene e siate al sicuro.

In primo luogo, vogliamo ringraziare tutti voi per il vostro supporto durante quei mesi di lockdown in cui il calendario sportivo è stato stravolto. Volevamo colmare il vuoto lasciato dallo sport dal vivo con alcuni contenuti creativi, divertenti e che potessero regalare un po’ di svago e di distrazione dalle brutte notizie che continuavano a susseguirsi, e apprezziamo profondamente che siate rimasti con noi lungo questo cammino.

E ora, finalmente, lo sport è tornato. In grande stile. Certo, non proprio come eravamo abituati. Chi pensava che ci saremmo goduti un torneo a eliminazione diretta di Champions League in Portogallo, o ci saremmo preparati per il Roland Garros a settembre, o di vedere quasi l'intera stagione ciclistica spostata in autunno, fino alla chiusura della Vuelta l’8 novembre?

Stavolta sarà un po' diverso. Ma bello. Questa è la nostra passione e anche se le date cambiano, se non ci sono spettatori dal vivo, le storie che ci interessano, l'intensità che ci cattura e l'amore che proviamo per lo sport non andranno da nessuna parte.

E le cose sembreranno un po' diverse, ma belle, anche sulle piattaforme Eurosport. Perché mentre lo sport torna in grande stile, lo faremo anche noi, con un nuovo sito, una nuova app e un nuovo marchio. Ma più ancora, porteremo lo sport in diretta nel cuore dei nostri contenuti integrando i nostri video in diretta in modo moderno e senza interruzioni, offrendovi una nuova fantastica esperienza e ancora più modi per godersi i propri eventi preferiti quando torneranno in programmazione.

Se siete utenti web, vedrete alcuni grandi cambiamenti questa settimana. Se utilizzate la nostra app mobile, sarà a settembre. Siamo fiduciosi che apprezzerete ciò che abbiamo in serbo, ma sappiamo che un cambiamento di questo tipo non è adatto a tutti e siamo davvero ansiosi di sentire la vostra opinione. Ci sarà la possibilità di fornire il vostro feedback e vi assicuriamo che perfezioneremo e miglioreremo continuamente il nostro nuovo prodotto man mano che andremo avanti.

Non vediamo l'ora di mostrarvi il ​​nostro nuovo look, le nuove caratteristiche e le nuove funzionalità, assicurandoci di rimanere la vostra fonte d’informazione preferita durante un autunno “estivo” come non abbiamo mai sperimentato prima, e anche ben oltre.

