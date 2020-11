Oggi, martedì 10 novembre, nel corso del webinair “CINEMA E TV OGGI: UN MONDO CHE CAMBIA – IL WORLD FICTS CHALLENGE 2021”, Eurosport ha ricevuto il TV SPORT EMOTIONS AWARD riconosciuto dalla FICTS per l’impegno dell’emittente a trasmettere la passione sportiva, accesa e resiliente anche in un anno controverso come il 2020 in corso.