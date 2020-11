Tutti Gli Sport

Gli atleti spiegano il Sambo: “Sport che incarna lo spirito Olimpico”

Spiegare il Sambo a chi non lo conosce col sogno di un palcoscenico internazionale come quello delle Olimpiadi. Questo è l’intento di atleti e Federazione, soprattutto in un anno strano come il 2020 in cui si è comunque riuscito a organizzare i Mondiali a Novi Sad. Qui le impressioni, i sogni e le medaglie degli atleti più forti del mondo.

00:02:54, 7 Visualizzazioni, 13/11/2020 A 14:38