La notizia era nell'aria ed è stata ora confermata dalla cabina di regia sul Covid che anticipa il Consiglio dei Ministri. Nelle nuove linee guide del governo, che entreranno in vigore il 5 agosto, il green pass diventa obbligatorio per l'accesso ai grandi eventi. Questo vale per tutti gli impianti sportivi (all'aperto e al chiuso): pass verde necessario, quindi, per l'accesso allo stadio. Per quanto riguarda la capienza, il Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali sta spingendo per il 75% nelle strutture all'aperto e per il 50% al chiuso.

Palestre e Piscine

Piscine con green pass Credit Foto Eurosport

Al contrario delle previsioni, anche per palestre e piscine sarà richiesto il green pass. Per questi luoghi si ipotizza che sarà sufficiente la prima dose di vaccino. Domani si attende l'approvazione del decreto.

