In queste ore buie, lo sport non è più una priorità. Da diversi giorni, l’Ucraina è invasa dall'esercito russo . E uomini e donne hanno scelto di imbracciare le armi per difendere la loro patria, anche se la loro esperienza militare è limitata o pari a zero. Per patriottismo e amore per il loro paese, hanno deciso di rischiare la vita. Gli atleti ovviamente non fanno eccezione alla regola.

Da diversi giorni parecchi nomi dello sport ucraino , siano essi ex sportivi o atleti in attività, hanno annunciato l'intenzione di impegnarsi nel conflitto per cercare di difendere il proprio Paese dall'attacco russo, rispondendo all'appello del loro presidente Volodymyr Zelensky. Eccone alcuni.

VITALI E WLADIMIR KLITSCHKO (BOXE)

Protagonisti di una storia unica, soprattutto quella di Vitali. Ex campione del mondo di boxe dei pesi massimi negli anni 2000, Vitali Klitschko aveva messo via i guanti per entrare in politica. Sindaco di Kiev dal 2014, ha annunciato la sua intenzione di difendere la sua città a tutti i costi. "Difenderò Kiev imbracciando le armi", ha detto l'ex campione di 50 anni. "Mi alleno continuamente, mi alleno come ex ufficiale e capo della difesa del territorio. Non ho perso le mie capacità, sto migliorando continuamente. So sparare con quasi tutte le armi (…) Qualsiasi aggressore deve saperlo: non sarà una passeggiata, gli costerà cara, non ci arrenderemo”.

Suo fratello minore Wladimir, che è stato anche due volte campione del mondo dei pesi massimi, non è ovviamente escluso.

OLEKSANDR USYK (BOXE)

Era nel Regno Unito per negoziare il suo tanto atteso incontro contro Anthony Joshua. Ma il nuovo campione del mondo dei pesi massimi non è riuscito a rimanere concentrato su questo importante evento sportivo mentre i suoi connazionali vengono attaccati. Così è andato in Ucraina per combattere un'altra battaglia.

"E' ora di unirsi! Un figlio degno del suo Stato è un membro della Difesa Territoriale", ha spiegato Oleksandr Usyk sui suoi social dove si è rivolto anche alla Russia: "Mi rivolgo al popolo russo. Se ci considerate fratelli ortodossi, non lasciate che i vostri figli e il vostro esercito vadano nel nostro Paese, non combattete con noi. Mi rivolgo anche al presidente Vladimir Putin. Puoi fermare questa guerra".

Usyk: "Ucraina sono tornato, insieme fermeremo questa guerra"

SERGIY STAKHOVSKY (TENNIS)

La sua cruda testimonianza illustra chiaramente la situazione di questi sportivi. Sergiy Stakhovsky, attualmente 240° al mondo all'ATP, ha annunciato questo fine settimana che si sarebbe unito all'esercito del suo paese, nonostante la sua inesperienza. "Certo che ho intenzione di combattere, questo è l'unico motivo per cui sto cercando di tornare. Mi sono iscritto all'esercito di riserva, solo che non ho ancora fornito abbastanza documenti per firmare il contratto. Non ho esperienza militare, ma ho già usato un'arma", ha detto a Sky Sports durante il fine settimana.

Noto soprattutto per aver battuto Roger Federer al secondo turno di Wimbledon nel 2013, il giocatore 36enne, molto commosso, sa dove sta mettendo piede ma non è intenzionato a fermarsi: "Resisteremo ma ammettiamolo, la Russia è un paese di 140 milioni di persone che si estende dall'Europa all'Alaska, sarà molto difficile resistere a lungo".

YURIY VERNYDUB (CALCIO)

Se ne parlava solo qualche mese fa dopo l'impresa della sua squadra contro il Real Madrid in Champions League al Bernabeu (1-2). Oggi il destino dello Sheriff Tiraspol non è più una priorità dell'allenatore ucraino. Yuriy Vernydub ha scelto di scambiare la sua divisa da allenatore del club moldavo con l’uniforme di battaglia. "Che Dio protegga il mio allenatore Yuri che è andato in Ucraina", ha confermato il suo giocatore Gustavo Dulanto su Twitter prima che le foto dell'allenatore circolassero sui social.

VASYL LOMACHENKO (BOXE)

Negli ultimi anni lo vedevamo brillare sui ring. Ma come i suoi illustri compagni pugili, Vasyl Lomachenko ha scelto di non restare a guardare di fronte all'invasione russa. L'ucraino, campione olimpico dei pesi leggeri nel 2012 e campione del mondo in tre diverse categorie, ha deciso di sospendere la carriera per imbracciare le armi. Nei giorni scorsi avrebbe dovuto prepararsi a combattere George Kambosos per cercare di riconquistare la cintura dei pesi leggeri.

MYKHAILO ROMANCHUK (NUOTO)

“La cosa sorprendente è che io gli ho detto molte volte che se voleva poteva venire qui in Italia, io l'avrei ospitato. Ma invece lui preferisce restare lì, dice che vuole combattere fino alla fine”, racconta Gregorio Paltrinieri. Il suo amico e avversario Mykhailo Romanchuk vive nella periferia di Kiev, ed ha deciso di contribuire alla difesa della città dall’assedio russo. "Non credo sia già in prima linea instrada ma si sta mobilitando per questo - ha spiegato Greg - Io lo sento su whatsapp e Instagram, lui ha un forte senso patriottico, vuole combattere per il suo paese. Capisco quello che sta vivendo".

DMYTRO PIDRUCHNYI (BIATHLON) E DMYTRO MAZURTSJUK (COMBINATA NORDICA)

Un altro campione del mondo che si ritroverà sui campi di battaglia. Dmytro Pidruchnyi, campione del mondo di inseguimento nel 2019, si è unito alla guardia nazionale con Dmytro Mazurtsjuk, anche lui apparso alcune settimane fa alle Olimpiadi di Pechino nella combinata. "Aiutiamo a rafforzare la struttura difensiva e a realizzare barricate e fortificazioni. Il nostro compito è difendere la nostra città e aiutare i militari nel miglior modo possibile", ha detto il biatleta al portale norvegese Nrk che è riuscito a contattarlo tramite SMS.

ANDREÏ TCHMIL (CICLISMO)

Un grande campione che ha vestito i colori dell'URSS prima di rappresentare la Russia, la Moldavia e poi… l'Ucraina. E’ l'ex vincitore della Parigi-Roubaix (1994), della Milano San-Remo (1999) e del Giro delle Fiandre (2000); attualmente vive in Moldavia e ha la nazionalità belga, ma non ha intenzione di rimanere inattivo mentre la guerra si avvicina a casa sua, come ha confidato a Johan Museeuw durante una telefonata ripresa in Belgio. "Non so se sarò ancora qui domani. Se succede, i russi invaderanno la Transnistria, che è vicina a qui. Combatterò", ha avvertito l'ex campione 59enne, che ha spedito sua moglie e suo figlio in Romania.

YAROSLAV AMOSOV (MMA)

In un primo momento si è incaricato di mettere la sua famiglia in una "zona sicura". Ma il campione di Bellator MMA è tornato successivamente in Ucraina per difendere la sua terra natale. "Qualcuno potrebbe aver pensato che fossi scappato o che mi stavo nascondendo. Ora sono tornato. E difenderò questo Paese come meglio posso. Amo questo paese, il nostro paese. La Russia è venuta da noi e ha iniziato una guerra qui, molte persone stanno perdendo la vita. Sono persone innocenti, donne e bambini. Dobbiamo difendere questo paese e ci stiamo riuscendo".

